Fribourg solide contre Ambri, Bienne battu en prolongation

Fribourg a bien négocié la 'reprise' de National League après dix jours de pause. Les Dragons ont dominé Ambri-Piotta 4-2 à la BCF Arena.

A Fribourg, on aime bien fonctionner par ligne. Lors des premiers matches de la saison, le trio DiDomenico-Schmid-Herren avait permis à l'organisation de mettre des points au chaud. A Berne, ce fut l'avènement de la ligne Rossi-Walser-Jörg. Cette fois, ce sont Mottet-Desharnais-Stalberg qui ont montré la voie à suivre.

Excellentissime dans son rôle de pilote de ligne, David Desharnais a marqué la rencontre de sa classe. Une passe toute en subtilité sur le 1-0 de Stalberg, un missile sur le 2-1 et un très bon jeu sur le 3-1 de Mottet, le Québécois a rempli son rôle de centre numéro un. Présent dans toutes les situations, le no 51 a donné le tournis aux Léventins.

Supérieurs à des Tessinois limités avec en sus pas mal d'absents de premier plan (Müller, D'Agostini), les Fribourgeois ont pressé sur l'accélérateur en deuxième moitié de tiers médian pour prendre un avantage décisif.

Dans le Seeland, Bienne a retrouvé Marc-Antoine Pouliot et d'un coup la vie a semblé plus facile. Le retour du Canado bientôt suisse n'a pas empêché Bienne de s'incliner contre Zoug 5-4 ap, mais le no 78 a redonné une âme offensive à des Biennois bien trop poussifs ces derniers temps. La ligne Fuchs-Pouliot-Rajala a parfois fait bégayer les Zougois qui ont pu compter sur un Genoni héroïque en prolongation. Avec plusieurs arrêts de la bottine, le gardien de l'équipe nationale a offert une nouvelle chance à ses couleurs et c'est Alatalo qui a pu valider le deuxième point des hommes de Dan Tangnes. En dépit de cette défaite, la cote biennoise paraît plus haute qu'avant la pause.

Dans le dernier match de la soirée, Davos est allé chercher son deuxième succès de la saison. A Berne, les Grisons se sont imposés 6-2. Malgré plus de tirs côté bernois (45-36), les Davosiens ont su se montrer plus percutants. Joe Thornton en a profité pour inscrire son deuxième but de la saison.

