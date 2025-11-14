Fribourg se joue du leader Davos, Bienne battu

Fribourg poursuit sa bonne lancée en National League. Après avoir dominé Ajoie mercredi, les Dragons ont cette fois pris le meilleur sur le leader Davos vendredi à domicile (5-3).

Si contre Ajoie le début de rencontre un peu hésitant n'avait débouché que sur un but au cours du premier tiers, il n'en a pas été de même avec le leader du championnat. Même privés de Stransky, suspendu, les Grisons ont frappé à deux reprises en 125 secondes. Tambellini a ouvert la porte à la 5e et Nico Gross a suivi à la 7e.

Menés rapidement 2-0, les Dragons ont semblé avoir du mal à réaliser ce qui leur arrivait. Surtout qu'à la 9e, Julien Sprunger a offert un jeu de puissance aux Davosiens. Heureusement, les joueurs de Roger Rönnberg ont resserré les boulons en tuant la pénalité. Mieux, ils ont réduit le score à la 13e sur une action conclue par Borgström.

Les Fribourgeois ont attendu le troisième tiers pour faire à nouveau trembler les filets. D'abord en power-play par De la Rose (45e), décidément intenable depuis son retour de la pause internationale, puis sur un solo de Christoph Bertschy (47e). Le troisième tiers fut d'ailleurs emballant avec l'égalisation davosienne à la 53e après sept secondes de jeu de puissance, puis le 4-3 fribourgeois par un Kevin Nicolet plein de hargne.

Gottéron a définitivement assuré son succès à la 57e lorsque Sörensen a pu reprendre un puck relâché par Hollenstein. Ce succès permet à Fribourg de revenir à quatorze points des Davosiens, logiquement très solides leaders.

Bienne muet

A Bienne, les Zurich Lions se sont imposés 2-0. Ils ont profité d'une pénalité contre... Fröden pour ouvrir le score. Après treize secondes de punition, c'est Baechler qui a pu battre Säteri. Le 2-0 est tombé à la 47e via Aberg. Malgré la bonne nouvelle de la prolongation de contrat de leur capitaine Gaëtan Haas, les Seelandais n'ont jamais pu tromper le gardien Simon Hrubec.

Berne devait gagner, et les Ours l'ont fait contre Rapperswil. Menés 1-0, les joueurs de Heinz Ehlers ont renversé la vapeur pour finalement l'emporter 5-2. A Kloten, Lugano a assuré l'essentiel, à savoir une victoire 2-1. Enfin, Zoug a battu Ambri 4-2 grâce notamment à un doublé de Grégory Hofmann.

