Fribourg s'offre un peu de répit, Genève, le LHC et Bienne gagnent

En battant Lugano 4-0 lors de la soirée de National League, Fribourg ne s'est pas encore totalement rassuré. Mais les Dragons ont obtenu trois points essentiels.

Tout a bien commencé pour Gottéron avec une ouverture du score signée DiDomenico après 66 secondes et un joli travail de De la Rose. Les hommes de Pat Emond ont doublé la mise à la 31e par Sandro Schmid, l'homme qui évolue en ce moment avec Wallmark et Sörensen.

Malgré un blanchissage contre Zurich, Reto Berra n'est pas à son niveau habituel actuellement. Mais face aux Tessinois, le Zurichois a été solide. Lui et sa défense ont su faire le dos rond en troisième période lors de trois supériorités numériques luganaises. Sur la troisième, c'est De la Rose qui a pu inscrire le 3-0 dans la cage vide. Schmid s'est offert un doublé avec un autre but sans gardien.

Fribourg reste à la 13e place, mais ce succès peut peut-être donner des idées aux Fribourgeois par la suite. Et de manière assez dingue, les Dragons ont tiré deux fois moins que leurs adversaires (16-32).

Bienne: quatre à la suite

Bienne a lui signé une quatrième victoire consécutive. A domicile, les Seelandais ont dominé Davos 2-1. Si l'ancien de la maison Tino Kessler, à peine revenu de blessure, a battu son ancien portier Säteri à la 2e, les Davosiens n'ont plus battu le gardien finlandais. Mais les joueurs de Martin Filander ont eu besoin de temps pour passer l'épaule. Stampfli a égalisé à la 45e, puis Hofer a donné les trois points à ses couleurs en power-play à la 58e. Et voilà Bienne au 5e rang.

Teemu trop dur pour Ajoie

A Porrentruy, il a fallu un tout grand Teemu Hartikainen pour permettre aux Genevois de faire tomber Ajoie (6-3). Le top scorer des Aigles y est allé de son triplé en un peu plus de huit minutes pour donner la victoire aux siens. Parce qu'avant ça, les Jurassiens avaient le droit de rêver, surtout après le 3-2 sur penalty signé Jerry Turkulainen (48e). Mais comme bien souvent, les Ajoulots peinent à conserver une avance.

Là ils ont tout perdu en l'espace de huit minutes sous l'impulsion du tank finlandais et d'une réussite de Berni. Ce succès permet aux Aigles de se replacer à la 10e place.

Lausanne par les poils

Quant au LHC, il a tremblé pour finalement s'imposer 5-4 contre Ambri. Les Vaudois auraient dû connaître une fin de rencontre tranquille, mais ils ont laissé les Léventins revenir et y croire. Peut-être que le retour de Davos s'est fait sentir en fin de partie.

Mais juste avant cela, dans le début du troisième tiers, les joueurs de Geoff Ward avaient fait tout juste, marquant à trois reprises entre la 42e et la 46e grâce à Rochette (2x) et Riat. Mais à la 52e et la 56e, Douay et Pestoni ont réduit la marque et les Vaudois se sont mis à douter. Ils ont finalement pu gérer ce score et l'emporter pour garder leur deuxième place derrière les Zurich Lions, vainqueurs de Zoug, eux aussi sur la marque de 5-4. C'est Willy Riedi qui a inscrit le but décisif à la 55e.

Dans les deux autres matches de la soirée, Rapperswil a écarté Berne 2-1 et Kloten s'en est allé battre Langnau chez lui 2-0.

