Fribourg s'offre le leader avec brio

Fribourg a battu le leader Davos dimanche pour la dernière journée de National League avant la trêve internationale. Une victoire 4-0 qui permet aux Dragons de revenir à douze points des Grisons.

Roger Rönnberg et Fribourg peuvent-ils parler de match-référence après ce succès face au leader? Il y a en tous les cas une bonne dose de signaux permettant de le faire.

Pas de tiers raté, Gottéron a été constant tout au long de la partie, même lorsque les Fribourgeois ont joué en infériorité numérique. Ils ont marqué à la 8e par Marchon après avoir mis une bonne pression sur la cage grisonne.

Résultat identique à la 28e lorsque les Dragons ont poussé. Posté intelligemment dans le slot, Jacob De la Rose a pu doubler la mise en profitant d'un renvoi du gardien Aeschlimann. Ce même Aeschlimann qui n'a rien pu faire sur le bijou collectif de la 38e. Schmid a trouvé Sörensen qui habilement remis à De la Rose pour le 3-0 qui a mis fin aux espoirs davosiens.

Le Suédois n'est pas le seul à avoir réalisé un doublé. A la 55e, c'est Marchon qui a inscrit son deuxième du match après un service parfait de Sprunger. Performance également sans reproche pour Reto Berra, auteur d'un quatrième blanchissage cette saison.

La bataille pour la 10e place bat son plein et la victoire de Kloten sur Ambri 2-1 donne de l'air aux Zurichois et une raison de se réjouir, eux qui couchaient sur six défaites lors des sept derniers matches. Bienne, 10e, n'est finalement qu'à quatre unités et les Aviateurs possèdent un match en moins.

/ATS