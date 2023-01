Fribourg revient de loin à Kloten, Ajoie fessé à la maison

Fribourg-Gottéron s'est imposé 3-2 après prolongation sur la glace de Kloten. Longtemps menés, les hommes de Christian Dubé sont revenus dans la troisième période.

De son côté, Ajoie a manqué sa rentrée devant son public. Les Jurassiens ont été 'fessés' 8-1 par Zoug.

Pendant deux tiers-temps, les Fribourgeois ont paru manqué de vivacité dans le dernier geste pour tenter d'inverser le score. Le Canadien aux racines malaisiennes, Jonathan Ang avait frappé à deux reprises au cours de la première période. Une reprise dans la lucarne et un tir puissant entre les jambières de Connor Hughes, par-delà excellent, mettait encore plus en lumière ce transfert venu de Thurgovie pour son premier doublé en National League et déjà dix-sept buts au compteur.

Largement supérieurs dans les tirs au but, les Romands ont finalement réussi à percer la muraille Juha Metsola. Le portier finlandais de Kloten a été surpris par un tir du poignet de Julien Sprunger (45e) et surtout par un shoot dans un angle impossible de Christoph Bertschy (58e). En fin de prolongation, le défenseur Benoît Jecker permettait à Gottéron de savourer un quatrième succès de rang.

La pause des fêtes n'a pas été très favorable pour les Ajoulots. Alors qu'ils restaient sur deux succès de rang (Ambr-Piotta et Lausanne), ils ont été sèchement battus par Zoug pour la nouvelle année. Après 45'' de jeu, les champions en titre menaient déjà 1-0 après une erreur de Reto Schmutz, parfaitement utilisée par le défenseur Tobias Geisser.

Les Jurassiens ont mal choisi leur jour pour encaisser leur plus large revers sur leur glace depuis leur retour en National League la saison dernière. Les 5178 spectateurs - record de la patinoire - n'ont pas été récompensés de leur soutien si ce n'est pas le jeu offensif des Zougois. Lino Martschini et Jan Kovar en ont été d'un triplé chacun. Ce succès ample est-il l'annonce du retour des hommes de l'entraîneur Dan Tangnes vers les sommets ? A voir dans les semaines à venir.

/ATS