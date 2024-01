Fribourg récupère le fauteuil de leader

Le troisième derby de la saison de National League entre Fribourg et Genève a encore tourné à l'avantage des Dragons. Et leur succès 6-1 leur permet de se glisser dans le fauteuil de leader.

Toujours intraitable en 2024 ce Fribourg-Gottéron! Dans leur antre, les Dragons ont une fois encore su se montrer plus forts que leurs adversaires. Et pourtant plusieurs questions se posaient avant cette partie. Gottéron pourrait-il être ennuyé à domicile? Et Genève serait-il remis de sa qualification pour la finale de la Champions League en Finlande mardi dernier?

A la première question, on a pu répondre oui...et non. Genève a bien entendu offert une belle résistance aux hommes de Christian Dubé, mais il a manqué un petit quelque chose, comme ce sentiment d'urgence aperçu à Rauma plus tôt dans la semaine. Les Genevois sont retombés dans leurs travers en donnant des buts aux Dragons.

Comme à la 14e lorsque Chris DiDomenico a dû purger deux minutes de pénalité. Tanner Richard s'est alors fourvoyé sur le jeu de puissance et Samuel Walser a pu ouvrir le score à 4 contre 5.

Walser voit double

Heureusement pour les Servettiens, 35 secondes plus tard c'est Sami Vatanen qui a pu égaliser. Seulement les Aigles n'ont pas su être assez disciplinés. Et à la 17e, c'est l'inévitable Christoph Bertschy - auteur de son septième but en autant de rencontres - qui a pu redonner l'avantage à ses couleurs. Les Fribourgeois ont profité d'une supériorité numérique et de la vista de leur attaquant pour reprendre les devants. Au passage, Lucas Wallmark a parfaitement joué le coup en déposant le puck où il fallait pour que Bertschy puisse conclure cette action.

Décidément très en verve, Samuel Walser y est allé de son doublé à la 31e. L'ancien Davosien s'est retrouvé dans le slot avec le puck sur la palette et il n'a pas manqué l'occasion. La défense grenat n'a d'ailleurs pas montré son meilleur visage en offrant la rondelle à Walser.

Gottéron a assuré sa victoire en 64 secondes, de la 52e à la 53e. Schmid (4-1) en avantage numérique, puis Mottet (5-1) d'un tir terriblement précis ont donné au score des allures de petite fessée.

Les deux équipes se retrouveront samedi soir aux Vernets pour une revanche qui sera très importante pour les Genevois. Ces derniers comptent 56 points avec cinq points de retard sur Lugano actuellement 6e.

/ATS