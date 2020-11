Fribourg prend le quart

Fribourg-Gottéron s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Les Dragons ont dominé Viège 4-1 et ils affronteront Ambri-Piotta au tour suivant.

Cette partie en Valais, repoussée en raison de la quarantaine qu'avait dû suivre Fribourg au mois d'octobre, a connu un scénario attendu. Brodin a ouvert la marque pour les Fribourgeois (4e). Les Haut-Valaisans ont égalisé sur leur deuxième power-play grâce à Haberstich, mais les joueurs de Christian Dubé ont répliqué à la 29e et à la 31e.

C'est Mauro Jörg qui a trouvé la faille après un bon travail de Walser et Rossi, puis Benoît Jecker a inscrit le 1-3 en avantage numérique. Il a ensuite fallu attendre la 60e et le but réglementaire de Stalberg pour connaître l'issue de cette partie.

Au prochain tour, Fribourg se déplacera à Ambri-Piotta le 30 novembre ou le 1er décembre.

Dans le dernier huitième de finale à jouer, Zurich est allé chercher sa qualification pour les quarts à Lugano. Les joueurs de Rikard Grönborg se sont imposés 3-2 ap grâce à une réussite de Maxim Noreau dans le temps supplémentaire. Les Lions se rendront à Langenthal au prochain tour.

/ATS