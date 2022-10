Fribourg et Zoug assurés d'être premiers de leur groupe

Fribourg est assuré de finir premier de sa poule en Champions League après cineq des six matches. Les Dragons se sont imposés 1-0 à Salzbourg.

En Autriche, les joueurs de Christian Dubé ont réussi une belle performance défensive en offrant un blanchissage à Connor Hughes. L'unique but de la rencontre est tombé à la 34e minute de la canne de Janne Kuokkanen, le top scorer de l'organisation fribourgeoise.

Comme Fribourg, Zoug ne peut plus être rejoint en tête de son groupe à la suite de sa victoire 3-1 à Ljubljana. Deux buts de Brian O'Neill et une réussite de Dario Simion ont permis au champion de Suisse de repartir de Slovénie avec les trois points. Et dans le même temps, Wolfsburg a battu le TPS Turku chez lui pour s'assurer la deuxième place de ce groupe B.

Dernier club suisse en lice, Rapperswil est allé l'emporter 6-4 à Bratislava face au Slovan. Mais les Saint-Gallois ne peuvent plus faire partie des deux premiers de groupe.

