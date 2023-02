Fribourg cale au mauvais moment, Bienne peut espérer

Fribourg-Gottéron n'avance plus. Les joueurs de Christian Dubé ont été sévèrement battus à domicile 6-2 par les Rapperswil-Jona Lakers, désormais qualifiés pour les play-off.

Les Fribourgeois connaissent un très mauvais passage au moment du 'money time'. Une série incompréhensible de six défaites à domicile risque de plomber une qualification directe en quarts de finale. Cette fois-ci, ils ont failli devant des Lakers qui n'en demandaient pas tant. Les Fribourgeois avaient pourtant ouvert la marque par Sandro Schmid (6e). Mais un peu plus de 2 minutes plus tard, Tyler Moy égalisait en supériorité numérique pour son 23e but de la saison.

Tout s'écroulait pour les coéquipiers de Julien Sprunger en deuxième période. Ils encaissaient quatre buts en onze minutes. Après le 3-1 de Maxim Noreau à 5 contre 4, Reto Berra cédait sa place dans la cage à Connor Hughes sans que cela ne stoppe l'hémorragie.

Les Fribourgeois se retrouvent dans une situation difficile pour défendre leur place dans le top 6. Mardi, ils effectueront le déplacement périlleux de... Zoug leur adversaire direct pour la 6e place. Les Zougois possèdent aussi l'avantage en cas d'égalité avec Gottéron d'être classé devant grâce aux points gagnés (8/1) dans les confrontations directes.

Bienne peut viser la 1re place

Le comportement impeccable du HC Bienne, vainqueur 6-3 sur la glace de Zoug, donne un sursis à Fribourg. Toutefois, Zoug obtiendra une première chance de doubler Gottéron ce dimanche avec un match contre les Zurich Lions. De leur côté, les Seelandais peuvent toujours rêver à la première place. A deux matches de la fin, ils ne sont plus qu'à deux points de la tête, mais ils devront absolument posséder un point de plus que les Genevois pour les devancer. En cas d'égalité, avantage aux Servettiens. A Zoug, ils ont impressionné avec un doublé du Canadien Ryley Sheahan pour ses premiers buts en Suisse.

Genève-Servette a subi à deux reprises la loi des Zurich Lions cette semaine. Une nouvelle fois, le match a été enthousiasmant. Le premier tiers-temps a été disputé sur un rythme effréné. Les Genevois ont fini par baisser pavillon. Leur match de la veille à Lugano, qui s'est terminé au bout de la séance des tirs au but avec un retour à 4 heures du matin avait laissé des traces. Les joueurs de Cadieux ont mené à deux reprises après des réussites de Hartikainen et Winnik. Bodenmann a inscrit le but décisif du 4-3 final à la 54e en mystifiant le portier Descloux, impeccable jusque-là.

Succès historique d'Ajoie

Ajoie s'est offert deux adversaires bernois ce week-end. Après avoir battu Langnau (1-0) la veille, les Ajoulots se sont imposés pour la première fois de leur histoire sur la glace du CP Berne (3-2 ap). Lilian Garessus, qui ne disputait que son deuxième match de la saison, a inscrit le 1-1. Et moins d'une minute plus tard, Frossard bénéficiait d'une erreur du portier Wütrich pour donner l'avantage aux Jurassiens. Oscar Lindberg a arraché la prolongation à 30 secondes du terme du temps réglementaire. Mais sans complexe, les joueurs de Julien Vauclair ont arraché la victoire grâce à TJ Brennan. De son côté, Berne pourrait regretter ce nouveau faux pas.

Kloten reste toujours dans la course aux pré-play-off avec son succès 3-1 sur la glace des Langnau Tigers. En revanche, les Emmentalois se profilent de plus en plus comme les adversaires d'Ajoie pour le play-out. Comme Lugano, vainqueur 3-2 tab sur les hauteurs de Davos, qui a aligné un deuxième succès de suite aux tirs au but.

/ATS