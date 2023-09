Fribourg a sué pour s'imposer

On a connu meilleur match de reprise. Mais grâce à un troisième tiers plus enlevé et une prolongation maîtrisée, Fribourg a dominé Lausanne à St-Léonard (3-2 ap).

Un lancer précis des poignets de Christoph Bertschy qui va se ficher dans la lucarne d'Ivars Punnenovs et une patinoire qui se soulève après avoir eu un peu peur. Non, tout ne fut pas simple pour les Fribourgeois pour le premier match de la saison.

Il a fallu combattre un peu de stress en début de rencontre, puis des mauvais choix en deuxième période. 'On a donné trop de surnombres, on s'est fait marcher dessus', a d'ailleurs pesté Christian Dubé. Le coach de Fribourg a en revanche aimé le caractère de son équipe lorsqu'elle était dos au mur. 'Je retiens le caractère de l'équipe, parce que ce qu'on présente avant n'est pas acceptable, poursuit celui qui va remettre sa casquette de directeur sportif. On a finalement bien joué pendant 21 minutes et ça a suffi pour faire pencher la balance de notre côté.'

Le premier but de De la Rose tombé à la 52e a clairement fait du bien. Il a ôté une sorte de chape de frustration à toute l'équipe. Mais la libération est donc tombée de la canne de Christoph Bertschy, qui a su parfaitement exploiter sa vitesse et une passe de DiDomenico pour donner le deuxième point à sa formation. 'On retiendra la victoire, mais on a encore du travail, estime naturellement le Fribourgeois. On fait trop de passes à l'aveugle.'

Quant à sa présence sur le power-play en compagnie des quatre Suédois de l'équipe, Christoph Bertschy profite: 'Je les laisse faire leurs trucs (rires). Et j'essaie d'être libre.' Dernier point à aborder avec le héros du soir, son but en prolongation: 'Je vois que le défenseur décide de rester sur DiDo et que j'ai une ligne de shoot. Je tente et ça rentre.'

Fribourg se déplace vendredi à Davos en espérant capitaliser sur cette bonne fin de match. A confirmer.

