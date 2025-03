Fribourg-Gottéron sait payer le prix

Fort de son succès 3-2 à Malley lors de l'acte I de leur demi-finale de play-off, Fribourg a pris l'avantage sur Lausanne. Les Dragons ont encore une fois été solidaires.

C'était l'un des enseignements au sortir de la victoire face à Berne, ce Gottéron-là possède un véritable esprit d'équipe. De ceux qui permettent d'aller loin en séries quand les espaces se réduisent et que les buts se font plus rares.

Une statistique offre une vision assez claire du dévouement des Fribourgeois en zone défensive: les tirs bloqués. Hormis le premier duel contre Berne (11-11), Fribourg a toujours contré davantage de tirs que son adversaire, même lorsque les Dragons l'ont emporté.

La cuisse de Mottet

A Lausanne, les joueurs de Lars Leuenberger se sont à nouveau sacrifiés avec 15 'blocked shots' contre 11 aux Vaudois. Et dix de ces parades ont été effectuées par les attaquants, soit deux tiers du total. Julien Sprunger a par exemple payé le prix en parant deux lancers des Lions. Buteur sur le 2-1 de Gottéron, le capitaine a montré la voie en mettant son corps en opposition.

Et même sur le 3-2 décisif de Mottet, c'est de la cuisse que l'attaquant a dévié victorieusement un puissant lancer de Dave Sutter. 'C'est Streule qui est venu me dire que j'avais marqué, a expliqué le numéro 71 fribourgeois. Moi j'avais mal parce qu'il m'a tiré dans la cuisse. Ca ne fait jamais du bien de recevoir un tir comme ça, mais quand ça rentre, ça fait un peu moins mal.'

En plus de ce dévouement, les Fribourgeois ont su faire dérailler le jeu des hommes de Geoff Ward. Et contrairement à Langnau, les Dragons sont parvenus à dominer Lausanne sur sa glace. Les derniers à avoir accompli cet exploit? Davos lors du cinquième match du quart de finale l'an dernier. Le LHC avait remporté l'acte VII, enlevé les deux matches à domicile des demi-finales contre Fribourg, puis gagné ses trois parties 'at home' en finale contre Zurich.

Geoff Ward ne s'affole pas

Les Vaudois ont inscrit leur première réussite grâce à un bon travail de Raffl derrière la cage adverse. C'est sans doute cette pugnacité qui peut aider Lausanne à embêter Fribourg. Logiquement frustré, l'entraîneur vaudois Geoff Ward ne s'est pas montré très bavard lors de l'interview d'après-match: 'Ils n'ont pas été meilleurs que ce à quoi nous nous attendions, mais ils ont été meilleurs que nous. Ce n'est qu'un match, on passe à autre chose et on se concentre sur l'acte II mardi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un best of 7.'

Sous-entendu, on parle d'un marathon et pas d'un sprint. Sauf que si comme l'année passée Fribourg a enlevé le premier match de cette série, l'état d'esprit des Dragons invite à davantage d'optimisme dans les rangs des 'Dzos'. En 2024, l'acte II s'était terminé à 0h39, à la 107e minute au cours de la troisième prolongation sur un but libérateur de Jason Fuchs. Lausanne avait su capitaliser sur cette victoire pour ensuite enchaîner trois autres succès décisifs. L'histoire va-t-elle se répéter?

/ATS