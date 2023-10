Fribourg-Gottéron maîtrise Berne et reste leader

Fribourg-Gottéron poursuit la course en tête en National League. Les Fribourgeois ont remporté 3-2 le derby des Zähringen contre Berne et comptent toujours quatre points d'avance sur les Zurich Lions.

Alors que Julien Sprunger était fêté pour son millième match en National League, ses coéquipiers se sont appliqués pour ne pas gâcher la soirée. Un respect strict des consignes tactiques a permis de contenir un CP Berne sans complexe sur la glace de leur voisin. Les joueurs de Christian Dubé ont su se mettre d'une certaine manière à l'abri. Ils ont bouclé la première période avec deux buts d'avance grâce à des réussites de Nathan Marchon et de Lucas Wallmark à 5 contre 4. En troisième période, Lehmann a redonné un peu d'espoir aux joueurs de la capitale, mais 5 minutes plus tard, Sörensen a ajusté la lucarne du portier Philipp Wütrich à 5 contre 4 pour assurer un sixième succès consécutif.

Le match entre les deux derniers finalistes du Championnat n'a pas donné lieu à un feu d'artifice, mais à un duel très serré (3-2 aux tirs au but pour le champion). Entre des Seelandais, en plein doute et des Genevois troublés par leur jeu défensif à l'extérieur, les tenants du titre ont pu compter sur un portier Robert Mayer à son meilleur niveau. L'international a sauvé son équipe en prolongation avant de ne céder qu'une fois dans les tirs au but face à un Tino Kessler en feu comme le souligne son doublé pendant le temps réglementaire. Jooris et Filppula avaient répondu à chaque fois au sniper biennois. Les Seelandais sont repartis avec une sixième défaite de rang dans les valises, les Genevois ont poursuivi leur série de cinq victoires à domicile, mais ils ont frisé la correctionnelle.

Lausanne prend l'eau

Lausanne a connu une entrée en matière catastrophique à Zoug. Après 26 secondes de jeu, Lino Martschini avait déjà battu le portier Punnenovs. Le constat était plus terrible après la première sirène avec un sec 5-0. D'ailleurs, les Zougois n'avaient plus remporté un premier tiers-temps sur un tel score depuis novembre... 1989 et la venue du HC Ajoie.

La réaction est tout de même venue pour les Vaudois en deuxième période avec des réussites de Ken Jäger et Tim Bozon. Mais les Lausannois pourtant largement dominateurs aux tirs (16-6) ont tout de même encaissé deux nouveaux buts par Herzog et Martschini pour le huitième triplé de sa carrière. Cette cinquième défaite (9-2) - ici on peut même parler de déroute - au cours des six derniers matches fait glisser le LHC hors du top 6.

Longtemps accrochés par les Rapperswil-Jona Lakers, les Zurich Lions ont fait la différence (5-2) au cours des sept dernières minutes grâce au doublé du Letton Balcers et d'une réussite de l'Autrichien à licence suisse Rohrer.

Pour la première fois de la saison avec son maître à jouer Enzo Corvi, qui revenait de blessure, Davos n'a laissé aucune chance à Lugano (4-0). Langnau qui semblait moribond au début du Championnat a fêté son troisième succès de suite à Kloten (3-0) et n'est plus relégable.

/ATS