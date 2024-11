Fribourg-Gottéron doit rattraper un but

Fribourg-Gottéron reçoit les Suédois de Växjö mardi en huitième de finale retour de la Champions League. Les Dragons, battus 1-0 à l'aller, veulent capitaliser sur leur bon week-end.

Les hommes de Pat Emond, vainqueurs dans le derby des Zähringen contre Berne vendredi (5-4 tab) et samedi à Davos (3-2), ont l'occasion d'enchaîner trois succès pour la première fois de la saison. Une victoire par deux buts d'écart leur offrirait le droit de disputer les quarts de finale de la compétition européenne. Un seul but d'avance à l'issue du temps réglementaire donnerait lieu à une prolongation de 10 minutes, avant une éventuelle séance de tirs au but.

Les Fribourgeois devront avant tout régler la mire, eux qui n'avaient cadré que 14 envois en direction de la cage du portier suédois Adam Ahman lors du match aller. Ils pourront peut-être compter sur l'apport de leur dernière recrue, le Canadien Linden Vey, débarqué jeudi sur les bords de la Sarine.

Zurich en ballotage favorable

Vainqueur 4-2 de son huitième de finale aller, Zurich est pour sa part en position idéale avant de recevoir les Allemands de Straubing. Une défaite d'un but des champions de Suisse en titre leur suffirait pour passer au tour suivant.

/ATS