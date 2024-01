L'attaquant de Lugano, Giovanni Morini, sera absent jusqu'au terme de la saison. L'Italien à la licence suisse s'est gravement blessé mardi soir lors du match contre Genève-Servette.

Morini est entré en collision avec la bande derrière le but genevois sans aucune intervention extérieure au cours de la deuxième période. Evacué sur un brancard et hospitalisé, le no 23 de Lugano souffre d'une fracture du fémur de la jambe droite.

/ATS