Fischer: l'expérience plutôt que les expériences

L'équipe de Suisse poursuit sa préparation en vue des JO et du Mondial en Suisse avec les Swiss Ice Hockey Games du 11 au 14 décembre à Zurich. Patrick Fischer a misé sur une sélection expérimentée.

Le deuxième tournoi de l’Euro Hockey Tour servira de répétition générale pour les JO, puisqu'il s'agira du dernier rassemblement de l’équipe avant les JO de Milan en février 2026. Fischer n'a pas fait dans l'exotisme en s'appuyant sur ses cadres. On retrouve ainsi avec plaisir Romain Loeffel, de retour après une commotion, le triple médaillé d’argent aux Mondiaux Leonardo Genoni, Tristan Scherwey, Dean Kukan et Gaëtan Haas. Grégory Hofmann et Christian Marti font aussi partie des routiniers.

Comme lors du dernier Championnat du Monde, Patrick Fischer sera assisté par Marcel Jenni et Rikard Franzén. Engagé dans la préparation en vue des Mondiaux avec l’équipe M20, Jan Cadieux ne sera pas présent.

'Sur la base des enseignements tirés de l’Euro Hockey Tour en Finlande en novembre, nous souhaitons poursuivre le développement de l’équipe à Zurich, afin d’avoir une vision plus claire de la sélection définitive pour les JO', a dit Fischer, cité dans le communiqué.

Stéphane Charlin fait équipe avec Genoni, on retrouve également les Genevois Tim Berni et Simon Le Coultre, ainsi que le Lausannois Fabian Heldner. Côté romand en attaque, présences logiques des Lausannois Damien Riat et Théo Rochette.

