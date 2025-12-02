Fischer: l'expérience plutôt que les expériences

L'équipe de Suisse poursuit sa préparation en vue des JO et du Mondial en Suisse avec les Swiss ...
Fischer: l'expérience plutôt que les expériences

Fischer: l'expérience plutôt que les expériences

Photo: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/PONTUS LUNDAHL

L'équipe de Suisse poursuit sa préparation en vue des JO et du Mondial en Suisse avec les Swiss Ice Hockey Games du 11 au 14 décembre à Zurich. Patrick Fischer a misé sur une sélection expérimentée.

Le deuxième tournoi de l’Euro Hockey Tour servira de répétition générale pour les JO, puisqu'il s'agira du dernier rassemblement de l’équipe avant les JO de Milan en février 2026. Fischer n'a pas fait dans l'exotisme en s'appuyant sur ses cadres. On retrouve ainsi avec plaisir Romain Loeffel, de retour après une commotion, le triple médaillé d’argent aux Mondiaux Leonardo Genoni, Tristan Scherwey, Dean Kukan et Gaëtan Haas. Grégory Hofmann et Christian Marti font aussi partie des routiniers.

Comme lors du dernier Championnat du Monde, Patrick Fischer sera assisté par Marcel Jenni et Rikard Franzén. Engagé dans la préparation en vue des Mondiaux avec l’équipe M20, Jan Cadieux ne sera pas présent.

'Sur la base des enseignements tirés de l’Euro Hockey Tour en Finlande en novembre, nous souhaitons poursuivre le développement de l’équipe à Zurich, afin d’avoir une vision plus claire de la sélection définitive pour les JO', a dit Fischer, cité dans le communiqué.

Stéphane Charlin fait équipe avec Genoni, on retrouve également les Genevois Tim Berni et Simon Le Coultre, ainsi que le Lausannois Fabian Heldner. Côté romand en attaque, présences logiques des Lausannois Damien Riat et Théo Rochette.

/ATS
 

Actualités suivantes

Fin de carrière pour Simon Moser

Fin de carrière pour Simon Moser

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 10:36

Les Devils battus, les Suisses marquent

Les Devils battus, les Suisses marquent

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 08:23

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Hockey    Actualisé le 01.12.2025 - 08:27

Le HCC sans solution face à Sierre

Le HCC sans solution face à Sierre

Hockey    Actualisé le 01.12.2025 - 00:07

Articles les plus lus

Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Hockey    Actualisé le 30.11.2025 - 18:45

Le HCC sans solution face à Sierre

Le HCC sans solution face à Sierre

Hockey    Actualisé le 01.12.2025 - 00:07

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Hockey    Actualisé le 01.12.2025 - 08:27

Les Devils battus, les Suisses marquent

Les Devils battus, les Suisses marquent

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 08:23

La NHA proche de l'exploit en championnat, qualifiée en Coupe

La NHA proche de l'exploit en championnat, qualifiée en Coupe

Hockey    Actualisé le 30.11.2025 - 16:54

Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Hockey    Actualisé le 30.11.2025 - 18:45

Le HCC sans solution face à Sierre

Le HCC sans solution face à Sierre

Hockey    Actualisé le 01.12.2025 - 00:07

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Hockey    Actualisé le 01.12.2025 - 08:27

Un doublé décisif pour Nino Niederreiter

Un doublé décisif pour Nino Niederreiter

Hockey    Actualisé le 30.11.2025 - 07:45

Le HC Uni passe la deuxième

Le HC Uni passe la deuxième

Hockey    Actualisé le 30.11.2025 - 09:57

La NHA proche de l'exploit en championnat, qualifiée en Coupe

La NHA proche de l'exploit en championnat, qualifiée en Coupe

Hockey    Actualisé le 30.11.2025 - 16:54

Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Hockey    Actualisé le 30.11.2025 - 18:45