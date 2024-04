Finale des play-off: place à l'acte V ce soir

L'acte V de la finale des play-off est au programme ce soir dès 20h00. Les Zurich Lions reçoivent Lausanne pour une rencontre dont le vainqueur ne sera plus qu'à un succès du titre.

Cette finale de National League est plus disputée que jamais. Après quatre matches, les deux équipes ont chacune gagné leurs rencontres à domicile, mais Lausanne arrive à faire douter Zurich.

Le doute, pire ennemi des sportifs. Et à Zurich, on doute un petit peu. Parce qu'après avoir atteint la finale en huit matches, il semblait logique pour les Lions d'Altstetten de se sentir en confiance face à une formation qui a disputé quatre parties de plus et notamment un match de trois prolongations contre Fribourg en demi-finale.

Pression

Il y a le discours officiel et puis il y a le discours dans le vestiaire. Si devant les micros les Zurichois vont minimiser la pression qui repose sur leurs épaules, il est évident que pour eux et lors de chaque saison, le titre est l'unique objectif. Tandis qu'à Lausanne, tout ce qui arrive maintenant n'est que du bonus. Il n'y a que contre Davos lorsqu'ils étaient menés 3-2 qu'ils ont ressenti et vaincu cette pression en finissant par s'imposer 4-3 dans la série.

Ce soir, celui qui perdra fera face à un potentiel titre adverse samedi à Malley lors de l'acte VI. Une situation bien plus difficile à vivre pour les joueurs de Marc Crawford que pour ceux de Geoff Ward. 'Il n'y a pas de pression, assène le coach ontarien du LHC. La pression, tu te la mets toi-même. En général, tu ressens de la pression lorsque tu n'es pas préparé. Si tu es bien préparé et confiant dans ton jeu, tu ne ressens pas trop la pression. Nous, on doit jouer notre jeu sur la glace. Le groupe possède assez d'expérience parce que nous avons vécu tous les scénarios jusqu'à maintenant. Et c'est sur cette expérience que l'on va se reposer pour la suite.'

