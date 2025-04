Finale des play-off: Lausanne doit gagner trois matches de suite

Mené 3-1 en finale des play-off de National League, Lausanne n'a plus le choix. Il doit s'imposer en sept matches pour espérer décrocher un premier titre de champion de Suisse.

La défaite concédée lors de l'acte IV mardi à Zurich (3-1) place les Lions vaudois au pied du mur. Mais ces derniers ont déjà prouvé être capables de retourner des séries mal embarquées pour finalement remporter la mise au match numéro 7. N'ont-ils pas, l'an dernier, été menés 3-2 par Davos en quart de finale avant d'enchaîner deux succès consécutifs? N'ont-ils pas, il y a de cela quelques jours, renversé un Fribourg-Gottéron qui pensait avoir fait le plus dur lorsqu'il menait 3-1 en demi-finale?

D'ailleurs, le LHC version Geoff Ward semble abonné aux séries à rallonges. Une seule ne s'est pas décidée au septième match depuis l'arrivée de l'entraîneur canadien à la bande, la demi-finale de 2024 contre Fribourg (4-1). 'Peut-être qu’on n’est tout simplement pas capables de conclure plus tôt', avait déclaré l'Ontarien en préambule de cette finale, sur un ton mêlant autodérision et réalisme.

Meilleur dos au mur

S'il veut prendre sa revanche sur Zurich, le LHC va donc devoir rééditer l'exploit signé face aux Dragons. L'avantage de la glace acquis grâce au premier rang de la saison régulière a encore son importance. Lausanne doit gagner trois matches, mais seulement un à l'extérieur. Et sa victoire lors de l'acte III (4-2) a prouvé qu'il pouvait à nouveau briller devant son public.

Les performances lausannoises lors de l'acte VII contre Langnau en quart de finale et lors des deux derniers duels face à Gottéron ont également indiqué que le LHC savait se transcender lorsqu'il se trouvait au pied du mur. 'Les joueurs ont plutôt bien géré l'adversité au fil du temps. Le plus important est d'accepter la situation dans laquelle nous nous trouvons et de prendre les choses au jour le jour. Pour nous ce match est terminé, et nous attendons le prochain avec impatience', a appuyé Geoff Ward mardi, à l'issue du quatrième acte.

Damien Riat semble lui aussi convaincu qu'un renversement de situation est tout à fait possible. 'Il y a du caractère dans cette équipe et nous l'avons déjà montré plusieurs fois. Nous ne sommes vraiment pas abattus, mais pleinement concentrés sur le cinquième match', a assuré le numéro 9.

Retour aux fondamentaux

Le LHC pouvait tout de même légitimement se montrer frustré après cette défaite. Pour la troisième fois de la série, il a adressé davantage de tirs au but que les Zurichois (35 à 18). 'Nous pouvons les déranger. Il nous a manqué un peu de trafic devant le but de (Simon) Hrubec, qui a vu trop souvent le départ de nos tirs', a souligné Aurélien Marti.

Le défenseur a également regretté les erreurs individuelles qui ont une nouvelle fois plombé les espoirs vaudois. 'Nous voulons parfois forcer des jolis jeux qui ne fonctionnent pas tout le temps. En début de match, il faut peut-être jouer plus simplement, sortir de notre zone défensive plus proprement', a-t-il estimé.

Les Lausannois doivent toutefois se dire qu'il y a de la place pour faire vaciller des Lions zurichois qui n'ont de loin pas semblé tout-puissant mardi. 'Une chose est sûre, nous n'allons rien lâcher. Nous allons jouer ce match 5 jeudi le couteau entre les dents et donner notre maximum', a promis Damien Riat.

Trois finales à gagner au sein même d'une finale, sans filet ni droit à l'erreur. Tel est l'ultime défi de la saison du LHC.

