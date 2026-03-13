Fin de saison pour Sandro Schmid

Coup dur pour Fribourg-Gottéron avant d'attaquer les quarts de finale des play-off. Les Dragons ...
Fin de saison pour Sandro Schmid

Fin de saison pour Sandro Schmid

Photo: KEYSTONE/PostFinance/MANUEL GEISSER

Coup dur pour Fribourg-Gottéron avant d'attaquer les quarts de finale des play-off. Les Dragons vont devoir se passer de leur attaquant Sandro Schmid dont la saison est terminée.

Celui qui a longtemps porté le maillot de top scorer et qui a terminé l'exercice avec 38 points en 52 matches (10 buts) a malheureusement vu sa saison prendre fin lors de la dernière rencontre de la saison régulière lundi dernier contre Berne. Sur une charge à la bande, le patin du joueur de Morat s'est planté dans la glace et sa jambe a visiblement été touchée. Les caméras avaient suivi le centre fribourgeois qui a rejoint le vestiaire en boitant bas, mais sans l'aide de personne.

Dans le communiqué, le club parle juste de blessure au bas du corps.

/ATS
 

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