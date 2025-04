Fiala inscrit ses 31e et 32e buts de la saison

Kevin Fiala a signé un doublé jeudi en NHL. Le St-Gallois fut l'un des artisans du succès des Los Angeles Kings, qui ont cueilli face aux Ducks Anaheim (6-1) leur 30e victoire de la saison à domicile.

Fiala a inscrit le 3-1 (26e) et le 5-1 (42e), à chaque fois en supériorité numérique, sur des reprises directes. Avec désormais 32 réussites à son tableau de chasse 2024/25, il n'est désormais plus qu'à un but de son record sur une saison établi en 2021/22 alors qu'il jouait encore sous le maillot de Minnesota.

Deuxième meilleur buteur suisse de la saison en NHL derrière Nico Hischier (35), Kevin Fiala a été désigné première étoile de cette rencontre. Les deux autres sont revenus à ses coéquipiers Adrian Kempe et Andrei Kuzmenko, qui ont tous les deux réalisé trois assists face à Anaheim.

Nino Niederreiter a quant à lui retrouvé le chemin des filets après sept matches sans le moindre but marqué. L'attaquant grison a ouvert la marque pour les Winnpieg Jets, qui se sont imposés 4-0 face aux Dallas Stars de Lian Bichsel, en déviant un tir de Josh Morrissey après 18'37 pour sa 16e réussite de la saison.

A noter aussi la vaine victoire des Vancouver Canucks de Pius Suter (4-1 sur la glace de l'Avalanche du Colorado). La franchise canadienne ne verra pas les play-off pour la quatrième fois dans les cinq dernières saisons.

/ATS