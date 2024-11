Fiala et Meier marquent

Kevin Fiala et Timo Meier ont tous deux inscrit leur 6e but de la saison lundi en NHL. L'attaquant saint-gallois des Kings a remporté le 'derby' suisse qui l'opposait à Roman Josi.

La franchise de Los Angeles est allée s'imposer 3-0 à Nashville, où le portier des Kings Darcy n'a eu que 16 parades à effectuer. Kevin Fiala a inscrit le 2-0 après 35 secondes de jeu au troisième tiers en reprenant un rebond accordé par Juuse Saros (24 arrêts).

Les Kings ont marqué leur troisième but dans une cage vide et décrochent leur septième victoire en 13 matches, la quatrième dans leurs six dernières sorties. Les ambitieux Predators ont quant à eux subi leur huitième défaite en 12 parties, la troisième dans leurs quatre derniers matches.

Timo Meier a quant à lui scellé le score pour les Devils, vainqueurs 3-0 à Edmonton grâce aux 31 arrêts de Jake Allen. L'Appenzellois a trouvé la faille en contre-attaque, contrôlant de la main une passe lobée de Dawson Mercer avant de feinter le gardien des Oilers Calvin Pickard (13 arrêts seulement) pour le battre du revers à la 50e.

Capitaine de New Jersey, Nico Hischier s'est également illustré lundi. Le centre valaisan a réussi la passe décisive sur le 2-0 signé Jesper Bratt en supériorité numérique à la 37e. Il est pour l'heure le meilleur compteur suisse de la saison avec 16 points, devant Meier (13) et Fiala (11).

/ATS