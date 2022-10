Fiala décisif face aux Maple Leafs

Kevin Fiala s'est montré décisif samedi en NHL. L'attaquant saint-gallois des Kings a réussi un but et un assist dans un match remporté 4-2 par Los Angeles face à Toronto.

Auteur de la passe décisive sur le 1-1 signé Adrian Kempe en supériorité numérique (24e), Kevin Fiala a scellé le score à la 53e après avoir 'volé' le puck à un défenseur des Maple Leafs. Il a été désigné première étoile de cette rencontre.

Le St-Gallois en est ainsi à 2 buts et 7 assists depuis le début de la saison, sa première sous le maillot des Kings. Enrôlé pour sa part par Toronto cet été, Denis Malgin était une nouvelle fois surnuméraire samedi dans les rangs des Maple Leafs.

Timo Meier et Philipp Kurashev ont par ailleurs tous deux réussi un assist samedi. Mais l'Appenzellois et le Bernois ont connu la défaite, San Jose et Chicago s'inclinant respectivement 4-3 face au Lightning et 4-3 après prolongation à Buffalo. Pour San Jose, il s'agissait de la 8e défaite en 11 parties dans cet exercice 2022/23.

/ATS