Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie

La Suisse a concédé une deuxième défaite en deux matches dans son tournoi de l'Euro Hockey Tour à Zurich. Face à la Tchéquie, elle a couru après le score tout le match pour finalement s'incliner 5-3.

La sélection de Patrick Fischer, qui avait perdu son premier match jeudi contre la Suède aux tirs au but (3-2), n'a pas su répondre au 4-3 décisif de Filip Chlapik à la 56e. Les Helvètes n'ont pas eu le temps de réagir, comme ils l'avaient à trois reprises jusqu'alors.

Peu après l'ouverture du score de ce même Chlapik (12e), Calvin Thürkauf a en effet profité d'un bon service de Damien Riat pour égaliser (15e). Les deux hommes se sont aussi associés pour faire passer le score de 3-2 à 3-3 à la 50e.

Une offrande d'Andrighetto

Entre-temps, les Tchèques avaient pris une deuxième fois l'avantage à la faveur d'un but de Michael Spacek (25e), l'ancien attaquant d'Ambri et Genève. Profitant d'un power-play, les Suisses avaient alors rapidement répliqué grâce à Dario Simion, magistralement servi par Sven Andrighetto (30e).

Mais tous ces efforts pour revenir au score n'ont finalement servi à rien, la Tchéquie profitant d'une approximation suisse pour faire la différence. Le but d'Ondrej Beranek dans la cage vide (59e) a clos tout suspense dans la patinoire des ZSC Lions.

Cette défaite a le mérite d'être moins inquiétante que celle subie en novembre face au même adversaire (4-0 à Tampere). Mais la troupe de Patrick Fischer doit profiter de son dernier duel face à la Finlande dimanche (15h45) pour engranger un peu de confiance, à deux mois des Jeux olympiques.

