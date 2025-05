Equipe de Suisse: hommages unanimes pour Andres Ambühl

Andres Ambühl (41 ans) a griffé la glace en Suisse pour la dernière fois de sa carrière jeudi à Kloten. Le Grison et ses coéquipiers se sont inclinés 2-1 face à la Suède.

Personne n'a revêtu le maillot national plus souvent qu'Ambühl, qui compte 341 sélections. Il détient aussi le record de points avec la Suisse (152) et a participé à 19 éditions des Mondiaux, une marque inégalée sur la planète.

Et pourtant, les fans ne sont pas lassés par 'Büehli', qui a été longuement ovationné après la rencontre, tout comme avant durant une petite cérémonie en son honneur. Ambühl a notamment reçu une énorme bouteille de vin et un maillot avec son habituel numéro 10. Son épouse et ses deux filles âgées de 5 et 3 ans étaient présentes et ont chaleureusement enlacé la star de la soirée.

Une ovation 'presque embarrassante'

Le Grison a apprécié les hommages, mais il a tenu à relativiser, fidèle à sa modestie coutumière. 'C'est moi qui devrais dire merci, et non le contraire', a-t-il déclaré. 'Être aussi apprécié, ce n'est pas vraiment normal. C'est très spécial', a poursuivi l'attaquant.

L'ovation de plusieurs minutes après le match a été 'presque embarrassante' pour lui. 'J'espérais que cela s'arrêterait après une minute', a-t-il glissé avec un petit sourire gêné.

Sa carrière se poursuivra au minimum pendant encore deux rencontres à Brno, samedi contre la Finlande et dimanche face à la Tchéquie durant l'Euro Hockey Tour. Mais dans la foulée, Ambühl a toutes les chances de disputer un 20e championnat du monde avant de ranger ses patins. Même s'il ne fait pas de pronostic, le sélectionneur Patrick Fischer compte sur le vétéran. 'Ses chances sont bonnes', s'est-il borné à dire.

'Toujours le même'

Contre la Suède, les Suisses voulaient aussi gagner pour Ambühl. Mais malgré une bonne performance face à un adversaire de qualité, la victoire n'est pas venue. Patrick Fischer n'en a pas fait un drame. 'Nous avons joué un peu avec les caractéristiques de Büehli, avec beaucoup d'engagement, de passion et de vitesse', a souligné le coach.

Il a réservé quelques phrases laudatives pour son capitaine. 'Il est toujours le même. Il donne tout à chaque entraînement, il est en éveil et a du plaisir à jouer. Sa polyvalence constitue un grand atout.' Tout ceci laisse à penser que la carrière de 'Büehli' connaîtra un ultime chapitre ces prochaines semaines.

