Emil Bemström signe pour un an à Berne

Le CP Berne renforce encore son secteur offensif. Les Ours ont annoncé vendredi l'arrivée de ...
Emil Bemström signe pour un an à Berne

Emil Bemström signe pour un an à Berne

Photo: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT

Le CP Berne renforce encore son secteur offensif. Les Ours ont annoncé vendredi l'arrivée de l'attaquant suédois Emil Bemström.

Les contrats des défenseurs Simon Kindschi et Louis Füllemann ont en outre été prolongés d'une année soit jusqu'en 2027.

Ailier de 26 ans, Emil Bemström a signé un contrat d'un an avec le 'SCB'. Il appartenait à la franchise des Pittsburgh Penguins, avec qui il n'a toutefois disputé que 14 matches de NHL la saison dernière. Il a surtout été aligné en AHL durant l'exercice 2024/25, réussissant 48 points avec Wilkes-Barre/Scranton. Il devrait pouvoir faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs en octobre.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Hockey    Actualisé le 21.08.2025 - 16:09

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Hockey    Actualisé le 19.08.2025 - 16:41

Ambri-Piotta domine le HCC

Ambri-Piotta domine le HCC

Hockey    Actualisé le 16.08.2025 - 10:08

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 12:21

Articles les plus lus

Matthew Boucher bientôt prêt à jouer

Matthew Boucher bientôt prêt à jouer

Hockey    Actualisé le 12.08.2025 - 15:03

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 12:21

Ambri-Piotta domine le HCC

Ambri-Piotta domine le HCC

Hockey    Actualisé le 16.08.2025 - 10:08

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Hockey    Actualisé le 19.08.2025 - 16:41

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

Matthew Boucher bientôt prêt à jouer

Matthew Boucher bientôt prêt à jouer

Hockey    Actualisé le 12.08.2025 - 15:03

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 12:21

Ambri-Piotta domine le HCC

Ambri-Piotta domine le HCC

Hockey    Actualisé le 16.08.2025 - 10:08

Le HC La Chaux-de-Fonds lance bien sa préparation

Le HC La Chaux-de-Fonds lance bien sa préparation

Hockey    Actualisé le 09.08.2025 - 10:33

Thibault Frossard arrive au HCC

Thibault Frossard arrive au HCC

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 16:16

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

Matthew Boucher bientôt prêt à jouer

Matthew Boucher bientôt prêt à jouer

Hockey    Actualisé le 12.08.2025 - 15:03