Edmonton et Carolina prennent le large

Les Oilers, à l'Ouest, et les Hurricanes, à l'Est, sont à un succès d'une place en finale de Conférence en NHL. Edmonton et Carolina mènent 3-1 face respectivement à Vegas et à Washington.

Portés par un doublé d'Adam Henrique, qui a ouvert la marque après 1'27 de jeu et doublé la mise à la 14e minute, les Oilers se sont imposés 3-0 lundi en Alberta. Ils bénéficieront d'une première opportunité de classer l'affaire mercredi dans le Nevada.

Les Oilers, qui avaient remporté les deux premiers matches de la série à Las Vegas, ont dominé les débats lundi. Connor McDavid et ses équipiers ont cadré 32 tirs, dont 25 au cours des deux premiers tiers, contre 24 pour les Golden Knights (12 dans la troisième période).

Le gardien de Vegas Adin Hill, auteur de 29 arrêts, n'a donc rien à se reprocher à l'issue de cette partie. Son remplaçant bernois Akira Schmid est logiquement resté une nouvelle fois sur le banc, lui qui n'a eu droit qu'à une brève apparition dans ces play-off au 1er tour face à Minnesota.

A l'Est, Carolina a dominé Washington 5-2 lundi, la légende des Capitals Alex Ovechkin ayant pourtant inscrit son premier but dans la série. Toujours invaincus à domicile dans ces play-off, les Hurricanes ont parfaitement contenu des Capitals qui n'ont adressé que 21 tirs cadrés dont seulement 6 au troisième tiers.

/ATS