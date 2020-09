Echange Vermin - Bozon + Cajka

Genève-Servette et Lausanne ont procédé à un nouvel échange de joueurs. L'attaquant du LHC, Joël Vermin (28 ans) rejoint les Vernets tandis que Tim Bozon (26) et Pert Cajka (19) rejoignent Lausanne.

L'échange était dans l'air depuis quelques semaines. Un premier troc avait eu lieu entre les deux clubs concernant Tyler Moy (LHC) et les Genevois Floran Douay et Guillaume Maillard. Finalement, le deal a pu être trouvé entre les deux clubs pour le départ de Vermin, empétré dans une histoire privée avec un autre joueur du Lausanne HC.

Qui est le gagnant dans cette échange d'importance ? Il faudra peut-être attendre plusieurs années pour le savoir. Le club vaudois a misé sur l'engagement des jeunes joueurs qui devraient éclore un peu plus tard comme Cajka et Maillard. Moy et Vermin sont des joueurs confirmés. Le club genevois affiche clairement des ambitions pour aller titiller le titre comme jamais. Un quatuor d'étrangers de premier plan et une belle palette de joueurs suisses.

Tim Bozon (186 cm pour 93 kg), qui possède la double nationalité française et américaine, a accompli le début de sa carrière professionnelle dans les ligues nord-américaines (WHL, AHL) avant de revenir en Suisse où il a joué avec Kloten et Genève-Servette, son club formateur. Cet ailier gauche a disputé plus de 50 matchs internationaux sous les couleurs tricolores, dont trois Championnats du monde.

Petr Cajka (182 cm, 76 kg) est un talent prometteur qui a fait ses classes juniors en Suisse alémanique (Pikes Obethurgau, SC Rapperswil-Jona, EV Zoug), avant de disputer une saison en Ontario Hockey League pour les Erie Otters (38 points en 63 matchs) puis de rejoindre les Juniors Elites de Genève Servette.

Formé à Berne, avec qui il a remporté le titre national en 2013, Joël Vermin a été repêché en 2013 par le Lightning de Tampa Bay. En 189 parties d’AHL (24 en NHL), il a marqué 99 points (44 buts et 55 assistances). Depuis son retour en Suisse, il a totalisé 56 buts et 48 assistances en trois saisons, faisant de lui l’un des attaquants les plus prolifiques du pays. Au total, Joël Vermin a inscrit 203 points en National League depuis ses débuts avec Berne. L’ailier international était également du voyage au Danemark lorsque l’équipe suisse a remporté la médaille d’argent au Championnat du monde 2018.

Joël Vermin est au bénéfice d’un contrat valable pour deux saisons, soit jusqu’à la fin de la saison 2021-2022.

