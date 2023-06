Dubé ne sera plus directeur sportif à Fribourg dès 2024/25

Christian Dubé n'aura plus de double casquette à Fribourg dès la saison 2024/25. Le Canado-Suisse de 46 ans, coach et directeur sportif, ne travaillera plus que comme coach.

Dubé travaille à Fribourg depuis 2015 en tant que directeur sportif. En octobre 2019, il avait également repris le poste d'entraîneur après le licenciement de Mark French et cumulait les deux fonctions depuis ce moment-là.

'Je comprends parfaitement cette évolution, évoque Christian Dubé dans le communiqué du club. Après bientôt neuf ans dans la fonction de directeur sportif, il est judicieux pour l'organisation de bénéficier de nouvelles idées.'

Avec Dubé à sa tête, Fribourg a terminé 2e, 3e et 7e de la saison régulière. Après avoir atteint les quarts puis les demi-finales, les Dragons ont été sortis en pré-play-off par Lugano la saison dernière.

/ATS