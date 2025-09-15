Dominik Egli de retour à Davos pour 6 ans dès 2026

Après deux saisons en Suède, Dominik Egli fera son retour en Suisse en 2026. Le défenseur a signé un contrat de six ans avec Davos, comme l'annonce le club sur ses réseaux sociaux.

Le droitier thurgovien de 27 ans n'aura finalement passé que deux saisons à Frölunda. Connu pour ses qualités offensives, Egli revient dans le club qu'il a quitté pour la Suède. Avant d'évoluer à Frölunda, le défenseur de poche (174 cm) avait passé trois saisons dans les Grisons. Il avait inscrit 35 points (7 buts) en 45 matches lors de l'exercice 2023/24.

L'an dernier avec Frölunda il avait réussi 18 points en 38 parties et 5 points (3 buts) en 12 rencontres de play-off.

/ATS