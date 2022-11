Dimanche noir pour les Suisses en NHL ! Les quatre Helvètes en lice ont connu la défaite lors d'une journée marquée toutefois par la troisième réussite de Janis Moser.

Le défenseur biennois a scellé le score lors de la défaite 4-3 d'Arizona à St. Paul face à Minnesota. Déjà buteur la veille à Detroit, Janis Moser est bien l'une des belles satisfactions d'une équipe qui a livré dimanche face au Wild la dixième des... quatorze rencontres qu'elle doit enchaîner à l'extérieur pour des raisons de disponibilités de sa patinoire.

Philipp Kurashev a également soigné ses statistiques. Le Zurichois a délivré deux assists lors du revers 7-2 à domicile de Chicago devant Winnipeg pour comptabiliser désormais 11 points cette saison.

Timo Meier et Kevin Fiala sont, enfin, restés 'muets' lors des défaites en prolongation de San Jose et de Los Angeles devant respectivement Vancouver et Ottawa.

/ATS