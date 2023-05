Des choix cruciaux à faire chez les Devils

Les Devils et leur colonie suisse ont chuté au 2e tour des play-off de NHL.

S'il convient de tirer un bilan positif au terme d'une saison marquée par de nombreux records de la franchise, l'heure d'opérer des choix cruciaux est déjà venue.

Privé de play-off lors de neuf des dix saisons ayant suivi sa dernière finale de Coupe Stanley (2012), New Jersey a réalisé une mue remarquable. L'équipe du coach Lindy Ruff, 28e parmi les 32 équipes de la Ligue lors de la saison régulière 2021/22 avec 63 points, en a récolté 49 de plus lors de l'exercice 2022/23.

Afficher le troisième meilleur bilan de la NHL était ainsi plus qu'inattendu. Les progressions du capitaine valaisan Nico Hischier (80 points en saison régulière) et de l'Américain Jack Hughes (99 points), nos 1 des drafts 2017 et 2019, ont permis d'accélérer le processus au sein d'une équipe construite pour briller.

Les Devils ont également pu compter sur la solidité du gardien tchèque Vitek Vanecek dans le championnat régulier, et sur l'émergence du no 3 de la hiérarchie Akira Schmid dans les séries finales. Le portier bernois de 23 ans fut d'ailleurs la bonne surprise des play-off, avec notamment deux blanchissages.

New Jersey a, aussi, démontré d'immenses ressources morales dans la série fratricide qui l'opposait aux New York Rangers. Menés 2-0 après avoir subi deux déroutes dans leur Prudential Center, les Devils ont renversé la table en imposant leur vitesse et leur talent, et grâce à l'apport d'Akira Schmid dès l'acte III.

Limites physiques

Mais les limites de l'effectif de New Jersey sont aussi apparues au grand jour. Celles de certains joueurs en particulier. En quête d'un nouveau contrat juteux, le Suédois Jesper Bratt s'est ainsi 'éteint' lors des play-off (6 points au total, 2 au 2e tour), après avoir cumulé 73 points en saison régulière.

Les stars de l'équipe, jugées par certains trop 'légères' sur le plan physique pour le combat que sont souvent les play-off, ont d'ailleurs toutes fonctionné sur courant alternatif lors des séries finales. Même si la star Jack Hughes (21 ans) s'en est plutôt bien sortie en play-off avec 11 points en 12 parties.

Nico Hischier (24 ans) et ses équipiers en veulent plus et vont certainement redoubler d'efforts en salle de musculation lors de l'inter-saison. Mais c'est également en coulisses qu'il est envisageable de gagner des kilos. Le manager général Tom Fitzgerald va d'ailleurs au-devant d'un été intense et crucial.

Il lui sera ainsi très difficile de conserver à la fois Jesper Bratt et Timo Meier, qui exigent tous deux plus de 8 millions de dollars par saison. Les quelque 20 kilos de plus affichés sur la balance par l'Appenzellois, qui a rejoint les Devils dans le cadre d'un échange à la fin février, pourraient d'ailleurs compter.

Des décisions à prendre

Tom Fitzgerald voudra peut-être renforcer sa défense, autrefois le point fort de l'équipe qui a soulevé trois fois la Coupe Stanley (1995, 2000, 2003). Le Zurichois Jonas Siegenthaler et ses partenaires des lignes arrière ont ainsi souffert en demi-finale de Conférence, concédant 24 buts en cinq matches face aux Hurricanes.

L'avenir est radieux du côté de Newark, où les jeunes défenseurs de 19 ans Luke Hughes (frère de Jack) et Simon Nemec vont très vite bouleverser la hiérarchie. Mais il s'agit également de surfer rapidement cette vague positive en attirant l'une ou l'autre valeur sûre au sein d'une équipe à nouveau ambitieuse.

Gardien no 2 de la hiérarchie dont le mental semble aussi friable que le physique, Mackenzie Blackwood devrait faire les frais de l'éclosion d'Akira Schmid et ne devrait pas être conservé. Mais Tom Fitzgerald va-t-il se contenter du duo Vanecek/Schmid? Voudra-t-il muscler son effectif? Réponses dans les semaines et les mois à venir.

/ATS