Denis Malgin brille de mille feux avec Colorado

Denis Malgin traverse à 26 ans la plus belle période de sa carrière. Le Soleurois a signé un doublé à Denver lors du succès 5-2 de Colorado face à Chicago.

Auteur de deux buts et d'une passe décisive pour le premier match à 3 points de sa carrière, Denis Malgin a obtenu la deuxième étoile. La première est revenue à son gardien Alexandar Georgiev, qui a stoppé 27 tirs pour son cinquième blanchissage de la saison. L'Avalanche reste désormais sur une série de six victoires de rang pour occuper la deuxième place de la Central Division.

Buteur pour le 2-0 et le 5-0, Denis Malgin a réussi son deuxième doublé en NHL. L'ancien joueur du LHC et des Zurich Lions avait connu ce bonheur le 26 janvier 2018 face à Washington sous les couleurs de Florida. Transféré en décembre de Toronto, Denis Malgin a inscrit ses septième et huitième buts pour le détenteur de la Coupe Stanley.

Pius Suter a également trouvé le chemin de filets. Buteur samedi déjà contre Colorado, le Zurichois a inscrit sa 13e réussite de la saison lors de la défaite 5-2 de Dallas face à Florida.

/ATS