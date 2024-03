De la concurrence supplémentaire pour Schmid

L'horizon d'Akira Schmid ne s'est pas vraiment dégagé vendredi, dernière journée du 'mercato' en NHL.

Les Devils ont laissé filer leur portier no 1 Vitek Vanecek, mais ils ont engagé dans le même temps deux gardiens: Kaapo Kahkonen et Jake Allen.

Manager général de New Jersey, Tom Fitzgerald est parvenu à se débarrasser d'un gros salaire, celui de Vitek Vanecek (3,4 millions par an jusqu'en 2025). Il avait auparavant cédé Tyler Toffoli, meilleur buteur des Devils cette saison avec 26 réalisations, à Winnipeg contre deux choix de draft.

Tom Fitzgerald a tout d'abord engagé le gardien de Montréal Jake Allen, dont le contrat court jusqu'en 2025, contre un choix de draft. Acquis quant à lui en échange de Vitek Vanecek et d'un choix de draft, Kaapo Kahkonen sera agent libre dès cet été. Mais de bonnes performances du Finlandais dans les derniers matches de cette saison régulière pourraient lui ouvrir une porte à Newark.

Ces arrivées n'arrangent évidemment pas les affaires d'Akira Schmid, brillant lors des play-off de NHL en 2023 mais à la peine cette saison. Le Bernois de 23 ans (89,5% d'arrêts en 2023/24) n'a pas su profiter de la petite forme affichée par Vitek Vanecek, qui est en outre blessé. Il a aussi fait les frais de l'émergence d'un autre espoir, Nico Daws, 23 ans également.

Les Devils, qui gardent un mince espoir de participer aux play-off, ont donc d'ores et déjà allégé leur masse salariale pour 2024/25 en cédant Vitek Vanecek. Montréal retenant par ailleurs 50% du salaire de Jake Allen, New Jersey aura tout loisir d'offrir un contrat juteux à un gardien de premier plan cet été ou d'en acquérir un par le biais d'un échange. Pas non plus de quoi rassurer Akira Schmid...

