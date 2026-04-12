Davos rejoint Fribourg en finale des play-off

La finale des play-off de National League opposera Davos à Fribourg-Gottéron. Les Grisons se sont qualifiés en éliminant le double champion en titre Zurich après l'acte V (2-1 ap, série 4-1).

Davos peut dire merci à Brendan Lemieux. Le Canado-Américain a envoyé le club grison en finale sur un exploit personnel, après seulement 65 secondes de prolongations. Pourtant, c'est bien Zurich qui a dominé cet acte V.

Le double champion en titre avait concrétisé sa domination en ouvrant le score par Justin Sigrist (23e), mais Davos a rapidement égalisé grâce à Matej Stransky (27e). Et les Lions ne sont pas parvenus à reprendre l'avantage avant la fin du temps réglementaire.

Le HC Davos disputera donc sa première finale depuis 2015, une finale remportée en cinq matches contre... Zurich. Les Grisons, vainqueurs de la saison régulière et 31 fois champions de Suisse seront naturellement favoris face à Fribourg-Gottéron, à la recherche de son premier titre.

/ATS