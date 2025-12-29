Coupe Spengler: Fribourg et Davos pour une place en finale

Il y aura bien un duel suisse lors de la deuxième demi-finale de la Coupe Spengler ce soir ...
Coupe Spengler: Fribourg et Davos pour une place en finale

Coupe Spengler: Fribourg et Davos pour une place en finale

Photo: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Il y aura bien un duel suisse lors de la deuxième demi-finale de la Coupe Spengler ce soir dès 20h15. Davos, qui a battu IFK Helsinki 3-0, affrontera en effet Fribourg-Gottéron, tenant du trophée.

Cette demi-finale entre le leader de National League et son actuel dauphin ne constitue pas une affiche inédite. L'an passé, les deux clubs s'étaient déjà mesurés au même stade de la compétition. Les Fribourgeois l'avaient alors emporté 4-2 avant de gagner la finale le lendemain. Ils auront l'avantage mardi d'avoir bénéficié d'une journée de repos, au contraire des Grisons.

/ATS
 

Actualités suivantes

Coupe Spengler: Davos rejoint Fribourg en demi-finale

Coupe Spengler: Davos rejoint Fribourg en demi-finale

Hockey    Actualisé le 29.12.2025 - 22:50

Coupe Spengler: Sparta Prague dans le dernier carré

Coupe Spengler: Sparta Prague dans le dernier carré

Hockey    Actualisé le 29.12.2025 - 17:52

Le Lightning s'offre un 4e succès d'affilée

Le Lightning s'offre un 4e succès d'affilée

Hockey    Actualisé le 29.12.2025 - 07:42

Spengler: Davos bat le Team Canada mais passera par les quarts

Spengler: Davos bat le Team Canada mais passera par les quarts

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 22:56

Articles les plus lus

Coupe Spengler: Fribourg directement en demi-finale

Coupe Spengler: Fribourg directement en demi-finale

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 17:46

Spengler: Davos bat le Team Canada mais passera par les quarts

Spengler: Davos bat le Team Canada mais passera par les quarts

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 22:56

Le Lightning s'offre un 4e succès d'affilée

Le Lightning s'offre un 4e succès d'affilée

Hockey    Actualisé le 29.12.2025 - 07:42

Coupe Spengler: Sparta Prague dans le dernier carré

Coupe Spengler: Sparta Prague dans le dernier carré

Hockey    Actualisé le 29.12.2025 - 17:52

La Suisse s'incline avec les honneurs face aux USA

La Suisse s'incline avec les honneurs face aux USA

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 07:30

Coupe Spengler: Fribourg directement en demi-finale

Coupe Spengler: Fribourg directement en demi-finale

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 17:46

Spengler: Davos bat le Team Canada mais passera par les quarts

Spengler: Davos bat le Team Canada mais passera par les quarts

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 22:56

Le Lightning s'offre un 4e succès d'affilée

Le Lightning s'offre un 4e succès d'affilée

Hockey    Actualisé le 29.12.2025 - 07:42

Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects

Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects

Hockey    Actualisé le 27.12.2025 - 23:20

La Suisse s'incline avec les honneurs face aux USA

La Suisse s'incline avec les honneurs face aux USA

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 07:30

Le jackpot pour Janis Moser

Le jackpot pour Janis Moser

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 09:08

Coupe Spengler: Fribourg directement en demi-finale

Coupe Spengler: Fribourg directement en demi-finale

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 17:46