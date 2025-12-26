Coupe Spengler: Fribourg bat Sparta Prague 5-1

Tenant du trophée, Fribourg-Gottéron a parfaitement réussi son entrée dans la Coupe Spengler ...
Coupe Spengler: Fribourg bat Sparta Prague 5-1

Coupe Spengler: Fribourg bat Sparta Prague 5-1

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Tenant du trophée, Fribourg-Gottéron a parfaitement réussi son entrée dans la Coupe Spengler 2025 à Davos. Les Dragons ont battu Sparta Prague 5-2 dans le groupe Torriani.

Les Fribourgeois ont eu le bonheur d'ouvrir le score après 1'21 de jeu seulement, grâce à Biasca, qui transformait une passe de Bertschy. Ils ont ensuite creusé l'écart en profitant à deux reprises d'une supériorité numérique.

C'est encore Biasca qui a signé le 2-0 à la 39e sur un service de Sörensen, avant que ce dernier n'assiste Borgström pour le numéro trois après 19 secondes de jeu seulement dans l'ultime période. Sörensen s'est mué en buteur à la 49e après une belle séquence et une passe de Rathgeb. Le Sparta a sauvé l'honneur en fin de match par Kousal (51e) et Spacek (60e), mais Sörensen avait entretemps marqué dans la cage vide à 1'34 de la fin.

Cette victoire convaincante permettra aux Dragons de bénéficier d'une journée de repos samedi. Pour leur part, les Tchèques seront aux prises avec IFK Helsinki.

/ATS
 

