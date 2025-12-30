Coupe Spengler: Davos bat Fribourg-Gottéron en demi-finale

Le HC Davos s'est qualifié pour la finale de 'sa' Coupe Spengler. Le club organisateur a battu ...
Coupe Spengler: Davos bat Fribourg-Gottéron en demi-finale

Coupe Spengler: Davos bat Fribourg-Gottéron en demi-finale

Photo: KEYSTONE/EPA/MELANIE DUCHENE

Le HC Davos s'est qualifié pour la finale de 'sa' Coupe Spengler. Le club organisateur a battu Fribourg-Gottéron, tenant du trophée, 3-1 en demi-finale mardi soir.

Les Grisons ont ainsi pris leur revanche sur les Dragons, qui les avaient battus 4-2 au même stade de la compétition il y a un an. Cet affrontement a été intense et serré. Les deux premiers buts sont tombés à cinq contre quatre: Stransky a ouvert le score à la 22e, avant que Sörensen n'égalise à la 31e. Davos a repris les devants grâce à Kessler (38e).

Fribourg, qui voulait atteindre une deuxième finale consécutive, a beaucoup poussé pour tenter de revenir, mais l'équipe a manqué d'efficacité dans le dernier geste, manquant plusieurs occasions favorables. Berra a aussi eu du travail dans la cage de Gottéron sur quelques dangereuses attaques grisonnes. Le 3-1 signé Ryfors est tombé dans la cage vide à dix secondes de la fin

Les Davosiens, qui disputeront leur cinquième match en autant de jours (!) mercredi dès 12h10, auront l'ambition de gagner le tournoi pour la 17e fois, ce qui ferait d'eux le club le plus titré. Mais les US Collegiate Selects constitueront un adversaire difficile à manier.

/ATS
 

