Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison

Photo: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Zoug sera privé jusqu'au terme de la saison de son attaquant Lino Martschini (32 ans). Celui-ci s'est sérieusement blessé à un genou mardi contre les Langnau Tigers.

Des examens effectués mercredi à l'hôpital cantonal de Zoug ont montré que le joueur était touché au ligament croisé et au ménisque. Une opération est inévitable, de sorte que Martschini ne pourra plus jouer cette saison.

Martschini a inscrit son 260e but pour Zoug le 19 octobre, égalant ainsi le record du club détenu par Heinz Jenni depuis 41 ans. Il devra attendre le prochain exercice pour devenir le seul meilleur buteur de l'équipe.

/ATS
 

