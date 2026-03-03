Contrat rompu entre DiDomenico et Ambri

Le divorce est consommé entre le HC Ambri-Piotta et Chris DiDomenico. Le club léventin annoncé ...
Contrat rompu entre DiDomenico et Ambri

Contrat rompu entre DiDomenico et Ambri

Photo: KEYSTONE/ TI-PRESS/ANDREA BRANCA

Le divorce est consommé entre le HC Ambri-Piotta et Chris DiDomenico. Le club léventin annoncé s'être séparé 'd'un commun accord et avec effet immédiat' de son attaquant canadien de 37 ans.

La décision a été prise 'après un échange approfondi et transparent' entre les deux parties, souligne le communiqué. Elle s'inscrit 'dans la stratégie adoptée par le club au cours des dernières semaines', avec la volonté de se concentrer 'sur un ADN sportif blanc et bleu.'

Chris DiDomenico était arrivé à Ambri-Piotta en octobre 2024 en provenance de Fribourg-Gottéron, qui l'avait échangé contre Jakob Lilja. Au bénéfice d'un contrat portant jusqu'au terme de la présente saison, il a réussi 41 points - dont 10 buts - en 47 parties disputées dans cet exercice 2025/26.

/ATS
 

