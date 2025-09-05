Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Théo Rochette patinera toujours pour le Lausanne Hockey Club. L’attaquant a signé un nouveau ...
Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Théo Rochette patinera toujours pour le Lausanne Hockey Club. L’attaquant a signé un nouveau contrat de cinq ans qui le lie désormais jusqu’au printemps 2031 avec le club vaudois.

Depuis son retour à Lausanne, son club formateur, Théo Rochette, qui est âgé de 23 ans, s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables de la National League. Son apport avec ses 28 buts et ses 33 assists a notamment permis au LHC de disputer les deux dernières finales des play-off. 'Il incarne l’avenir du LHC', indique le club dans un communiqué,

/ATS
 

Actualités suivantes

Gauthier de retour en Ajoie, Marjamäki prolonge à Kloten

Gauthier de retour en Ajoie, Marjamäki prolonge à Kloten

Hockey    Actualisé le 05.09.2025 - 14:29

Le HCC ne fait qu’une bouchée des Freiburger Wölfe

Le HCC ne fait qu’une bouchée des Freiburger Wölfe

Hockey    Actualisé le 05.09.2025 - 09:17

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Hockey    Actualisé le 04.09.2025 - 06:03

Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026

Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026

Hockey    Actualisé le 03.09.2025 - 13:13

Articles les plus lus

Roger Rönnberg, la nouvelle star à Fribourg

Roger Rönnberg, la nouvelle star à Fribourg

Hockey    Actualisé le 02.09.2025 - 05:03

Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026

Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026

Hockey    Actualisé le 03.09.2025 - 13:13

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Hockey    Actualisé le 04.09.2025 - 06:03

Le HCC ne fait qu’une bouchée des Freiburger Wölfe

Le HCC ne fait qu’une bouchée des Freiburger Wölfe

Hockey    Actualisé le 05.09.2025 - 09:17

Berne battu en Suède, Zoug poursuit son sans-faute

Berne battu en Suède, Zoug poursuit son sans-faute

Hockey    Actualisé le 30.08.2025 - 22:37

Roger Rönnberg, la nouvelle star à Fribourg

Roger Rönnberg, la nouvelle star à Fribourg

Hockey    Actualisé le 02.09.2025 - 05:03

Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026

Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026

Hockey    Actualisé le 03.09.2025 - 13:13

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Hockey    Actualisé le 04.09.2025 - 06:03

Les Suissesses s'inclinent aux tirs au but

Les Suissesses s'inclinent aux tirs au but

Hockey    Actualisé le 29.08.2025 - 22:29

Lausanne s'incline pour commencer

Lausanne s'incline pour commencer

Hockey    Actualisé le 29.08.2025 - 22:39

Berne battu en Suède, Zoug poursuit son sans-faute

Berne battu en Suède, Zoug poursuit son sans-faute

Hockey    Actualisé le 30.08.2025 - 22:37

Roger Rönnberg, la nouvelle star à Fribourg

Roger Rönnberg, la nouvelle star à Fribourg

Hockey    Actualisé le 02.09.2025 - 05:03