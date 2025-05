« Cette année, tout était parfait... », regrette Lars Weibel

Malgré la cruelle défaite en finale du Mondial, Lars Weibel est fier du travail accompli par le sélectionneur Patrick Fischer et l'équipe de Suisse.

Enthousiaste à propos des échéances à venir, le directeur des équipes nationales a accordé une interview à Keystone-ATS lundi en marge de l'accueil des vice-champions du monde à la patinoire de Kloten.

- Lars Weibel, lorsque les Etats-Unis ont marqué le 1-0 décisif en prolongation, qu'est-ce qui vous est passé par la tête?

'Je crois que je n'ai jamais ressenti un tel vide en moi de toute ma vie. C'était un sentiment terrible, car cette année, tout était parfait. Nous aurions mérité le titre.'

- Avez-vous déjà digéré cette nouvelle défaite en finale?

'J'ai appris que l'on ne peut pas changer ce qui s'est passé. J'ai rapidement pris conscience de ce que nous avons accompli durant ce tournoi. Nous avons réussi à développer encore notre jeu malgré l'intégration de plusieurs jeunes. Nous étions plus rapides, nous jouions de manière plus directe, nous étions encore plus forts physiquement. Tout cela me réjouit en vue des Jeux olympiques et du Mondial à la maison (en 2026). C'est sans doute pour cela que j'accepte plus rapidement cet échec que les joueurs, qui doivent encore se mordre les doigts.'

- Que manque-t-il encore à la Suisse pour gravir la dernière marche?

'Il est difficile de donner une réponse précise à cette question. Nous devons encore faire un débriefing. Mais les Etats-Unis sont très forts. Ils ont incroyablement bien joué et ne nous ont pas laissé beaucoup de possibilités. Nous n'avons pas vraiment réussi à retrouver la même énergie que précédemment dans le tournoi. Et surtout, il nous a manqué une fois de plus du sang-froid devant la cage en finale. Nous allons analyser tout cela proprement et mettre en œuvre les enseignements dès la saison prochaine.'

- Quelle est votre plus grande fierté?

'Le caractère de l'équipe. Je sais que cela sonne comme une formule toute faite, mais quand je vois comment cette équipe s'est comportée, comment les joueurs s'en veulent jusqu'aux larmes de ne pas avoir permis à 'Büeli' (Ambühl) de remporter une médaille d'or, quand je vois un leader comme Nico (Hischier) vouloir absolument rester dans l'équipe après sa blessure... Tout cela est unique. Cette équipe a les pieds sur terre. Il n'y a pas de hiérarchie et tout le monde est sur un pied d'égalité. Les garçons mettent en pratique ce que nous donnons en exemple. Nous avons poursuivi notre chemin sans faillir et avec détermination et je crois que la population suisse est fière de nous. C'est déjà pas mal.'

- Lors du précédent Championnat du monde, la Suisse était très dépendante des joueurs de NHL. Cette année, ce sont deux joueurs de National League (Tyler Moy et Denis Malgin) qui ont compté le plus de points et l'équipe semblait plus homogène. Comment l'expliquez-vous?

'Il y a deux composantes. L'une est que le coaching staff croit en les jeunes et ces derniers font honneur à cette confiance avec de belles performances. L'autre est que nous appliquons correctement notre vision. Comme la dernière sélection n'était pas la plus jeune, nous avons cherché des solutions. Nous avons le courage de penser à long terme, même si nous voulons bien sûr atteindre les sommets.'

- A quel point cette deuxième médaille d'argent consécutive donne-t-elle un coup de boost en vue du prochain Mondial, qui se déroulera à Fribourg et à Zurich?

'C'est une super campagne de pub pour ce Championnat du monde à la maison. Mais cela fait aussi grimper les attentes. Nous savons exactement ce qu'il faudra faire pour rallier ne serait-ce que les quarts de finale. Je suis très excité à l'idée de disputer ce tournoi devant notre public, mais pour l'instant c'est encore loin. Nous allons d'abord nous concentrer sur la prochaine édition de l'Euro Hockey Tour et bien sûr, sur le tournoi olympique.'

