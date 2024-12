Brendan Lemieux signe à Davos jusqu'en 2027

Davos se montre actif sur le marché des transferts. Le club grison a signé l'attaquant américano-canadien de 28 ans Brendan Lemieux jusqu'en 2027.

Fils du légendaire Claude Lemieux, qui avait joué quelques matches à Zoug lors de la saison 2003/04, Brendan Lemieux appartenait aux Carolina Hurricanes. Mais la franchise de NHL a été d'accord de le libérer pour qu'il puisse s'engager en Europe avec Davos.

Cette saison, il a disputé 12 rencontres d'AHL avec les Chicago Wolves et a marqué deux buts. Il a connu quatre franchises NHL: Winnipeg, New York Rangers, Los Angeles et Carolina. En 2019/20, il avait inscrit 18 points (6 goals) en 59 parties avec New York.

Davos compte désormais sept étrangers avec Lemieux. Les six autres sont Julius Honka, Klas Dahlbeck, Adam Tambellini, Simon Ryfors, Filip Zadina et Matej Stransky. Il y a également le Suédois Joakim Nordström, mais ce dernier est blessé et sa licence n'a pas été activée.

/ATS