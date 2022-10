Bienne voit triple, Fribourg freine Lausanne

Le HC Bienne a signé sa troisième victoire de rang samedi en matant Ajoie 5-3. Dans l'autre derby romand de la soirée Fribourg-Gottéron a mis fin à la série victorieuse de Lausanne en l'emportant 5-2.

Dans une Raiffeisen Arena remplie comme un oeuf (5078 spectateurs), malgré la mauvaise passe actuelle du HCA qui couchait avant la rencontre sur cinq défaites consécutives, les deux équipes se sont livrées à un véritable chassé-croisé. Seelandais et Ajoulots ont mis beaucoup d'intensité et d'émotions dans leur jeu pour ne pas permettre à l'adversaire de se détacher au tableau d'affichage pendant 48 minutes.

C'est à cet instant que Jere Sallinen a libéré Bienne d'un tir anodin, dévié par un défenseur jurassien dans son propre filet. Bienne a ensuite géré son avance et Sallinen, encore lui, a clos les débats dans la cage vide à cinq secondes de la sirène finale.

Dans une rencontre qui a attiré en premier lieu un public féminin, Fribourg-Gottéron a signé une deuxième victoire de rang en dominant le Lausanne HC 5-2 à la BCF Arena. Pourtant, les hommes de Christian Dubé ont dû composer avec l'expulsion de Killian Mottet en fin de première période pour un coup de crosse. Loin de s'affoler, les Dragons ont fait la différence en deuxième période à chaque fois en avantage numérique. Entre la 27e et la 29e minute, ils ont fait passer le score de 1-1 à 3-1 avant de gérer leur avance.

Le leader Genève-Servette de son côté n'a fait qu'une bouché de Kloten. Les Aigles avaient déjà plié l'affaire après un tiers en menant 3-0 grâce notamment au premier but d'Alessio Bertaggia sous le chandail grenat cette saison. Pouliot et Hartikainen se sont ensuite chargés de donner une allure de corrections au score

Le Lugano du nouvel entraîneur Luca Gianinazzi ne décolle toujours pas et a concédé une troisième défaite de suite contre Langnau 6-1. Le champion en titre Zoug a mis fin à une série de trois défaites de rang en prenant la mesure de Rapperswil-Jona 3-0. Berne a confirmé son succès de la veille contre Genève en s'imposant sur le fil contre Davos 4-3 après prolongation. Enfin Ambri a perdu des plumes dans la course à la première place en s'inclinant 3-2 aux tirs au but contre les ZSC Lions.

