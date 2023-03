Bienne nouveau leader, Fribourg toujours dans la course

Bienne leader, Fribourg-Gottéron toujours dans la course au top 6, Lausanne battu sèchement par les Seelandais, un Genève-Servette en détresse, le suspense reste entier en National League.

Bienne aura besoin d'une victoire à trois points samedi pour valider sa première place. Tout autre résultat le mettrait en danger face à Genève-Servette, qui recevra la lanterne rouge Ajoie. Les Seelandais ont repris la tête du Championnat grâce à une leçon d'efficacité infligée à Lausanne (8-1). Les hommes d'Antti Törmänen ne menaient-ils pas 4-0 au terme de deux périodes avec seulement 13 tirs adressés sur la cage vaudoise ? Un réalisme implacable qui a coûté sa place au portier Eetu Laurikainen après le deuxième but de Damien Brunner (36e). Etait-ce la bonne décision ? Son remplaçant Ivars Punnenovs a encaissé le 4-0 sur son premier tir et un mauvais rebond. Les coéquipiers de Martin Gernat ont péché à la finition avec le double de tirs que leurs adversaires.

Fribourg compte sur Lausanne

Fribourg-Gottéron a fait le job à Porrentruy (4-0). Après quatre défaites de rang, les hommes de Christian Dubé ont rapidement pris la direction du jeu. Raphael Diaz a ouvert le score après 76 secondes seulement. A la 9e, Sandro Schmid a doublé la mise pour une première grande option sur la partie. Le but de Marcus Sörensen a permis aux Fribourgeois, terriblement dominateurs - 34-8 aux tirs après 40 minutes - de passer une bonne fin de match. Les coéquipiers de Reto Berra auront besoin d'un coup de main de Lausanne samedi pour espérer devancer Zoug à la 6e place. Mais la marge est étroite puisqu'en cas d'égalité de points, Zoug est devant.

Genève-Servette craque au plus mauvais moment. Concéder quatre défaites consécutives juste avant les séries n'est pas le meilleur dopant. A Zoug, les Genevois ont été complètement dominés pour une défaite sans appel (6-1). Ils ont eu le mérite de tenir le score jusqu'à la mi-match avec un excellent Gauthier Descloux devant les poteaux. Deniss Smirnovs avait entretenu l'espoir en première période avec un tir du poignet qui n'a pas mis à son avantage Leonardo Genoni (17e). Beaucoup d'imprécisions dans les passes, des situations de contres fatales, la troupe à Jan Cadieux était loin de ses standards. Désormais, les Genevois ne sont plus maîtres de leur destin et doivent espérer un coup de main de Lugano contre Bienne.

Kloten en danger

Des Luganais qui devront cravacher pour assurer leur place en play-off puisqu'ils restent sous la menace de Kloten. Ils ont réussi le match presque parfait sur la glace de l'ennemi Ambri-Piotta (4-2), s'offrant le petit plaisir de l'éliminer de la course aux pré-play-off. Kloten paie cher de n'avoir pas su conserver son avance 2-1 contre Rapperswil-Jona Lakers. Les Aviateurs se retrouvent onzièmes et ne sont plus maîtres de leur destin malgré leur succès 3-2 aux tirs au but.

Les Zurich Lions ont assuré leur place dans le top 4 et recevront pour les quarts de finale. Le retour de Sven Andrighetto n'est pas passé inaperçu. Le Zurichois a inscrit le 2-0 31'' avant le 3-0 de Simon Bodennmann.

