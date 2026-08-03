Bienne: Vermin débarque, Kneubühler s'en va déjà

Johnny Kneubühler quitte Bienne avec effet immédiat pour rejoindre Genève-Servette un an plus ...
Bienne: Vermin débarque, Kneubühler s'en va déjà

Bienne: Vermin débarque, Kneubühler s'en va déjà

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Johnny Kneubühler quitte Bienne avec effet immédiat pour rejoindre Genève-Servette un an plus tôt que prévu. Le club seelandais annonce dans le même communiqué avoir recruté Jöel Vermin.

Bienne et Kneubühler ont convenu d'un commun accord de résilier le contrat qui les liait jusqu'à la fin de la saison 2026/27. L'attaquant de 30 ans ayant déjà décidé de rejoindre dès 2027 le GSHC, son club formateur, le HC Bienne a 'réévalué la situation'.

'A la suite de discussions constructives avec le HC Bienne, les deux organisations sont parvenues à une entente permettant au joueur de rejoindre immédiatement les Vernets', écrit sur son site internet le GSHC, qui avait fait signer Kneubühler jusqu'en 2030.

Bienne a en revanche enrôlé pour une saison Joël Vermin, indésirable à Berne où il était pourtant encore sous contrat. L'attaquant de 34 ans, qui peut également jouer en défense, évoluait depuis 2022 chez les Ours après des passages à Lausanne et à Genève notamment.

/ATS
 

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