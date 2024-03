Berne piège Zoug

Au lendemain des victoires à domicile des Zurich Lions et de Fribourg Gottéron en ouverture des play-off de National League, Zoug a été piégé par Berne. Les Ours ont gagné 4-3.

Zoug pensait avoir fait le plus dur en marquant à trois reprises lors de la période intermédiaire. Menés 0-1 (but de Nemeth), les joueurs de Suisse centrale ont alors retrouvé leur allant, scorant par Michaelis, sur un missile de la ligne bleue de Martschini et par Senteler.

Soudain sonnés, les Bernois ont su progressivement retrouvé leur jeu, sans jamais paniquer. Ils ont réussi eux aussi à marquer à trois reprises en un tiers, en l'occurrence le dernier. L'auteur du 4-3 décisif se nomme Tristan Scherwey. Romain Löffel a également marqué.

Cette partie a été la 907e en National League de Leonardo Genoni. Contre Berne, le portier zougois a égalé le record de matches disputés par un gardien en première division, détenu jusque-là en solitaire par Reto Pavoni.

/ATS