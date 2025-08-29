Berne battu en Suède, Zoug poursuit son sans-faute

Berne a connu la défaite lors de la 2e journée de la Champions League. A Lulea, les Bernois se sont inclinés 4-2.

Après leur victoire 2-0 face aux Français de Grenoble en ouverture, la tâche s'annonçait nettement plus difficile dans le nord de la Suède. Dans un match équilibré, les Bernois ont encaissé le 1-0 lors du premier tiers. Mais les Ours ont su réagir en marquant deux fois par Thierry Schild et Waltteri Merelä. deux buts assez similaires où les Bernois ont pris de vitesse la défense suédoise.

A noter qu'avant l'égalisation de Schild, Adam Reideborn a retenu un penalty.

Ce sont tout de même les champions de Suède qui ont eu le dernier mot. L'ancien joueur de Zoug Brian O'Neill a égalisé avant la deuxième pause, puis Edvin Hammarlund a donné la victoire à Lulea à la 46e. Nurmi a salé l'addition dans la cage vide.

Zoug a de son côté signé une deuxième victoire de rang. Après avoir battu Lulea 3-2 ap, les joueurs de Michael Liniger ont dominé Grenoble en France 5-1. En avance 3-0 après les vingt premières minutes, les Zougois ont ensuite géré.

/ATS