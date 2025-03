Berne arrache un 7e match

Il y aura un septième acte entre Fribourg et Berne en quarts de finale des play-off de National League. Les Ours ont battu les Dragons 4-3 ap grâce à Aaltonen à la 71e.

Le coup est dur pour Fribourg, très dur. Les joueurs de Lars Leuenberger avaient fait juste une bonne partie de la rencontre, mais les individualités bernoises ont su se réveiller au meilleur des moments. En l'absence d'Austin Czarnik, Miro Aaltonen a vraiment endossé son costume de leader. Et son entente avec Merelä fait mal aux Dragons.

Difficile pourtant pour Fribourg de mieux commencer cette rencontre. 6e minute, Sandro Schmid bondit sur un rebond juteux laissé par Philip Wüthrich après un tir de Sörensen et la patinoire explose. Rebelote 86 secondes plus tard lorsqu'un lancer lointain de Walser termine au fond de la cage bernoise.

On se dit alors que le train Gottéron est lancé et que rien ne peut plus l'arrêter. Mais c'était sans compter sur une relance approximative de Bertschy parfaitement exploitée par la ligne de parade des Ours et conclue par Aaltonen (9e).

Le tiers médian fut riche en actions dangereuses, dont un penalty de Sörensen à la 32e. Seulement contrairement au match II, le Suédois n'a pas battu le gardien. Pire, un peu plus de trente secondes après cette occasion manquée, c'est Marc Marchon qui a pu égaliser dans un angle impossible.

Mais les Fribourgeois ont pu profiter d'une des nombreuses pénalités bernoises pour reprendre les devants à la 38e. Malade pour l'acte V, Yannick Rathgeb a retrouvé sa place et adressé un tir ultra précis qui a fini dans la lucarne de Wüthrich.

Cependant Fribourg a accordé davantage d'espaces aux Bernois et sur un face-à-face avec Berra, Marchon a pu inscrire un doublé et niveler la marque (47e).

Durant la prolongation, les deux équipes ont semblé attendre le faux-pas adverse. Bertschy aurait pu être le héros de son canton, mais Wüthrich a sorti l'arrêt au bon moment. Puis Aaltonen est passé par là.

Ce sera donc un septième match qui aura lieu mercredi dans la capitale. Revenu de 1-3 à 3-3 dans la série, Berne a le vent dans le dos. Mais Fribourg n'a certainement pas dit son dernier mot et peut toujours compter sur un Reto Berra irréprochable.

