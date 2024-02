Balcers, deux saisons de plus aux Zurich Lions

Les Zurich Lions ont prolongé de deux saisons le contrat de leur attaquant letton Rudolfs Balcers selon un communiqué du club.

Le vainqueur du bronze mondial l'année dernière a su convaincre pour sa première saison sous les couleurs des Lions avec son esprit combatif et ses qualités de scoreur. Avec 19 buts et 16 assists, l'ailier de 26 ans est le troisième joueur le plus productif dans les rangs du leader de National League.

Avec la prolongation de Balcers, les Zurich Lions ont ainsi pourvu à leurs six positions de joueurs étrangers pour la saison prochaine.

/ATS