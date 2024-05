Andrea Glauser: « On ne peut pas commencer comme ça »

La Suisse a joué à se faire peur dimanche soir face à l'Autriche pour son deuxième match du Championnat du monde à Prague. Menés 3-1, les joueurs de Fischer ont finalement pu l'emporter 6-5.

'On ne peut pas commencer le match comme ça, c'était la cata', avoue d'ailleurs Andrea Glauser à l'issue de la rencontre. Si le défenseur du LHC ne mâche pas ses mots, c'est parce que la Suisse s'est retrouvée menée 2-0 à la 15e. 'L'Autriche était simplement meilleure et patinait mieux, poursuit le Fribourgeois. C'est la dernière fois que l'on fait ça. Mais je suis content de la réaction de l'équipe. On a tout donné.'

Sans aller jusqu'à parler d'arrogance, il est clair que la Suisse n'a pas retenu la leçon de sa victoire contre la Norvège. Et pourtant les joueurs étaient évidemment prêts à un scénario où l'Autriche allait forechecker pour essayer de mettre la Suisse sous pression. 'C'était n'importe quoi, mais je n'ai pas eu le sentiment qu'on était trop sûr de nous, note Glauser. On était concentré, mais on n'a pas beaucoup patiné. On voulait gagner nos duels et on les a souvent perdus. Non, on a eu de la chance parce que contre une autre équipe ça peut nous coûter le match.'

Fischer content pour Schmid

En observant le nom des buteurs, on s'aperçoit que cinq des six buts ont été marqués par Nico Hischier (3 buts) et Roman Josi (2), deux fers de lance de la sélection de Patrick Fischer. 'Ca fait du bien, mais on ne peut pas tout le temps compter sur eux', prévient tout de même Andrea Glauser, qui a en outre apprécié le power-play. Il faut dire qu'avec un ou deux hommes de plus sur la glace, la Suisse a pu faire la différence.

De son côté, Patrick Fischer a voulu voir le positif de ce deuxième succès en deux matches. Le sélectionneur zougois a aimé l'entrée d'Akira Schmid au début du troisième tiers à la place de Reto Berra qui avait un problème à la nuque. 'Sur le goal qu'il prend, c'est difficile parce que le puck est flottant, analyse Fischer. Mais à 5-5 il fait un immense arrêt. Je suis content qu'il ait pu fêter cette victoire le jour de son anniversaire (réd: 24 ans).'

'Fiala? Il veut jouer!'

Fischer a aussi profité de son passage devant les médias pour évoquer l'arrivée de Kevin Fiala. 'C'est un engagement magnifique, a relevé le Zougois. Il vient juste d'être père, mais a décidé de nous rejoindre depuis Los Angeles. C'est un super joueur.'

Sera-t-il déjà sur la glace lundi face à la Tchéquie, patrie de son père? 'On verra avant le match, conclut le sélectionneur. Tous ceux qui le connaissent savent qu'il va vouloir jouer. Kevin ne sera pas difficile à intégrer. On a vu que Bertschy avait joué avec Hischier et Thürkauf. Mais on a plusieurs options, Thürkauf, Kurashev, Ambühl et Bertschy peuvent jouer au centre. Et on doit encore voir comment va Gaëtan Haas après son check reçu contre les Norvégiens. On espère que ce n'est pas trop grave, mais on doit prendre des précautions.'

