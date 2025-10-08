Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Tremblement de terre en Léventine ! L'entraîneur d'Ambri-Piotta Luca Cereda et son directeur sportif Paolo Duca ont annoncé leur démission lors d'une conférence de presse extraordinaire mercredi.

Cereda et Duca, le duo à la tête du club tessinois depuis 2017, ont invoqué une rupture de confiance avec leur président Filippo Lombardi pour justifier leur départ. Selon différents médias, ce dernier envisageait de les remplacer et aurait rencontré en secret un entraîneur en début de semaine.

'Nous avons pris un coup de poignard dans le dos après nous être battus pendant de nombreuses années côte à côte', a déclaré Paolo Duca devant les médias, à côté de Lombardi et Cereda. 'Nous avons cherché le dialogue, mais au lieu de nous dire les choses en face, le club a pris d'autres décisions.'

Président d'Ambri depuis 2009, Lombardi s'est publiquement excusé. 'Je suis en colère contre moi-même. Je n'ai pas compris que le lien très fort qui reliait Luca Cereda et Paolo Duca demandait d'aborder cette situation sportive compliquée de façon différente', a-t-il dit, ajoutant qu'il était prêt à remettre son mandat.

Huit ans en poste

Avec seulement deux victoires lors de ses douze premiers matches de National League Ambri traversait une période difficile. Mais les dirigeants du club léventin avaient toujours maintenu leur confiance en Cereda, malgré les échecs répétés à atteindre les play-off ces dernières saisons (dernière apparition en 2019).

Luca Cereda avait pris la tête d'Ambri-Piotta en 2017, à l'âge de 35 ans, et était l'entraîneur en poste depuis le plus longtemps parmi les 14 coachs de National League. Il est le troisième homme fort à faire ses valises depuis le début de la saison après Jussi Tapola (CP Berne) et Yorick Treille (Genève-Servette).

En attendant qu'un successeur soit désigné, Lombardi a indiqué que les assistants Eric Landry et René Matte dirigeraient l'équipe.

/ATS